'Türkiyesiz şansları yok'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvet komutanları Denizkurdu-2019 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı. Akar ve komutanların sancak gemisi TCG Salihreis’e çıkmasının ardından gemi limandan ayrıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyelerinin artırılmasının amaçlandığı tatbikatta 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ve 25 bin 900 personel yer aldı.

SAS’LAR ‘PENÇE’ VURDU

Tatbikatın seçkin gözlemci günü, SAS timinin taktik pençe harekatıyla başladı. Timlerin denizde sürüklenen mayını imhasının ardından SAT harekatına geçildi. Helikopterden bot ve personelin atıldığı harekat kapsamında paraşüt atlayışı ve helikopterle sudan personel toplama görevi de yürütüldü. Hazırlanan senaryo kapsamında kıyıdaki hedeflerin imhasının ardından mayın gemisi tarafından belirlenen mayın imha edildi. Denizaltı savunma harbi roketi atışının ardından denizde ikmal ve malzeme transferi yapıldı. İnsansız hava aracı (İHA) tarafından belirlenen hedefe helikopterden güdümlü füze atışı gerçekleştirildi. Atışın ardından belirlenen hedeflere su üstü atışları yapıldı. Hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından Akar ve komutanlar, tatbikata katılan unsurları selamladı. Başarılı geçen tatbikattan dolayı personeli tebrik eden Akar “Pruvanız neta, denizleriniz sakin, yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

EGE VE AKDENİZ MESAJI

Bakan Akar “Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu ve Güneydoğu’da, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde devletimizin bekası, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için kararlılıkla mücadele etme, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi koruma, kabiliyetine sahiptir” dedi. Uluslararası hukuk ve karşılıklı haklara saygı ilkeleri çerçevesinde Türkiye’nin, kendi deniz yetki alanları ve garantör ülke olarak KKTC’nin ruhsat verdiği yerlerde sondaj ve araştırma faaliyetlerine devam edeceğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti: Türkiye, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu dile getirmekte, gayret göstermektedir. Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı, hak ve menfaatlerimizin dikkate alınmadığı, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımıza gerekli saygının gösterilmediği bir projenin yaşama şansı yoktur.