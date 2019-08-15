'Türkiye-Tayland ikili ticaret hacmi yüzde 40 artacak'

Büyükelçi Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye-Tayland diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yılını kutladıklarını belirterek, bu çerçevede Tayland'da düzenlenen etkinliklerle Türkiye'nin bilinirliğinin daha da arttığını söyledi.

Akgün, Tayland'da mart seçimlerinin ardından temmuzda yeni hükümetin göreve geldiğini, mayısta da Tayland Kralı'nın taç giyme töreninin düzenlendiğini anlatarak, 2019'un bu ülke için oldukça hareketli geçtiğini ifade etti.

Tayland'ın Güneydoğu Asya Ülkeler Birliğinin (ASEAN) 2019 dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Akgün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ASEAN'ın 52. Dışişleri Bakanları toplantısı için bu ülkeye giderek Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı toplantısına katıldığını, Tay mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye-Tayland ikili iş birliğinin ve Tayland'ın ASEAN dönem başkanlığı süresince Türkiye-ASEAN ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak irade, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temmuz sonundaki Tayland'ı ziyareti sırasında bir kez daha teyit edildi. ASEAN, sektörel diyalog ortaklığımızı çok önemsiyor ve bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bu çerçevede çok iyi ilişkiler içinde olduğumuz Tayland'ın dönem başkanlığının ikili ilişkilerimizin yanı sıra ASEAN'la ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için ilave fırsat sunduğunu söyleyebiliriz."

- "BANGKOK'TA TÜRK-TAY İŞ KONSEYİ TOPLANTISI YAPILMASI BEKLENİYOR"

İkili ticari hacmin 1 milyar 300 milyon dolar civarında seyrettiğini, ihracatın arttığını ancak ticari dengenin hala Türkiye aleyhine olduğunu kaydeden Akgün, Ankara-Bangkok arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin verimli şekilde seyrettiğini dile getirdi.

Akgün, Tayland'da Türkiye'nin bazı önemli şirketlerinin büyük yatırımları ve fabrikalarının bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Türkiye-Tayland serbest ticaret anlaşmasıyla ikili ticaret hacminin yüzde 40 oranında artması öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu geldiğinde, yatırımcı konumunda bulunan iş insanlarımızla bir araya gelerek verimli bir toplantı yaptı, ticari ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulundu. Eylül-ekimde Bangkok'ta Türk-Tay İş Konseyi toplantısı yapılması bekleniyor."

- "THY'NİN TAYLAND'LA KÜLTÜR VE TURİZM ALANINDAKİ İLİŞKİLERİMİZE KATKISI BÜYÜK"

Tayland'ın önemli bir turizm ülkesi olduğuna işaret eden Akgün, bu ülkeden 2015-2016'da Türkiye'ye gelen turist sayısında azalma yaşanmasına rağmen bunun 2017 ve 2018'de yeniden yükseliş trendine girdiğini belirtti.

Akgün, Tay turistlerce en çok Kapadokya ve İstanbul'un ziyaret edildiğini, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin Tayland'da her geçen gün daha da yakından tanınmaya başladığını söyledi.

Tayland'dan Türkiye'ye yıllık 30-35 bin, Türkiye'den Tayland'a 75-90 bin bandında turist akışı olduğunu kaydeden Akgün, şöyle devam etti: "THY'nin Tayland'la kültür ve turizm alanındaki ilişkilerimize katkısı büyük. ?Sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden insanları Tayland'a getiriyoruz. Bu ay İstanbul-Bangkok sefer sayısı günde üçe çıktı, Phuket'e de artık haftanın her günü uçuşlar var. THY, birkaç hafta önce Bangkok Airways ile kod paylaşımı anlaşması yaptı. Büyükelçiliğimizin düzenlediği kültürel faaliyetler, önümüzdeki dönemde de devam edecek. Yakın zamanda Türk gastronomi günleri tertip etme planımız var. Turizm ve kültürel alanlar gündemimizde yoğun olacak. Ayrıca, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişarelerin yapılması öngörülmekte."

- "FETÖ İLTİSAKLI 'SÖZDE TAY-TÜRK' TİCARET ODASI VAR"

Akgün, ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına da dikkati çekerek, FETÖ iltisaklı sözde ticaret odasının Tayland'da faaliyetlerini halen sürdürdüğünü belirtti.

Akgün, "Türkiye-Tayland iş insanları' denince halen tek kabul ettiğimiz yapı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Tayland İş Konseyi ve onun Tayland'daki muadilidir. Tayland'da ticaret odası kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı 'sözde Tay-Türk' ticaret odası var. Ancak bu yapının hiçbir şekilde ülkemizi, iş insanlarımızı, iş çevrelerimizi temsil etmediğini düzenli şekilde hatırlatıyoruz. Ülkemizle ticari ilişkide bulunmak isteyen Tay iş insanlarının da muhatabı Büyükelçiliğimiz ve Ticaret Müşavirliğimizdir." diye konuştu.

- "TAYLAND'DA 'SAVUNMA VE GÜVENLİK 2019 FUARI' DÜZENLENECEK"

BKON 2019 kapsamında duyurulan "Yeniden Asya" girişimiyle Asya'nın ve Güneydoğu Asya'nın sunduğu fırsatların, özellikle ikili ticari alanda yeni iş birlikleri zemininde daha da geliştireceğine inandığını ifade eden Akgün, "Türkiye ve Tayland arasında her iki ülkenin de potansiyellerini karşılıklı kazanımlara çevirecek önemli iş birliği alanları bulunmakta." dedi.

Akgün, kasımda Tayland'da "Savunma ve Güvenlik 2019 Fuarı" düzenleneceğini belirterek, fuara 2017'de ulusal düzeyde katılım sağlandığını hatırlattı.

Büyükelçi Akgün, bu yıl da fuara katılarak Türk savunma sanayisinin imza attığı başarıyı, Tayland'da uluslararası düzeyde bir kez daha tanıtma imkanı bulacaklarını kaydetti.