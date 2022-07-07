''Türkiye'ye 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde desteğini açıklayan ilk ülke Azerbaycan oldu''

Bağcı, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü öncesinde basın açıklamasında bulundu.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de can sağlığı dileklerinde bulunan Bağcı, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılarla mücadele ettiğini kaydetti.

Bağcı, PKK terör örgütünün farklı isimlerde Türkiye'ye karşı operasyonunu sürdürdüğünü hatırlatarak "Mücadelemiz yılmaz bir şekilde devam etmektedir. (PKK) Etkisiz hale getirilmiştir, belli kırılmıştır ve Türkiye'ye karşı bir tehdit olmaktan çıkartılır hale gelmiştir. Ama yurt dışındaki himayesi, desteği de devam etmektedir." dedi.

Türkiye'nin yine kökleri 40 senelik bir döneme dayanan ama farklı yöntem ve araçlarla Türkiye'yi ele geçirme, etkisizleştirme, enerjisini boşa çıkartma, siyasi iktidarları hedef alma, siyasi iktidarları ele geçirme, istediğini yaptırmaya yönelik bir piyon ve taşeron terör örgütü ile yüzleştiğini hatırlatan Bağcı, Türk milletinin ağır bedeller ödeyerek bu örgütü bertaraf ettiğini vurguladı.

Bağcı, FETÖ'nün milli ve manevi değerleri kullanarak insanları ele geçirdiğini, binlerce insanın bu örgütün pençesine düştüğünü belirterek "İnsanlar kendi benliklerinden koparılarak birer robot ve mankurt haline dönüşmüştür. FETÖ, aklını ele geçirdiği insanlar aracılığıyla devletimizin bütün kurumlarına en kılcal damarlarına kadar sızdı, sızmıştır. Bunlar aslında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir Türkiye projesinin piyonu ve taşeronudur. Türkiye'deki darbe girişimi pek çok ülke tarafından görmezden gelinmiştir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla tek yürek olarak darbeyi savuşturduğunu hatırlatan Bağcı, şunları söyledi:

"Türkiye, FETÖ ile mücadelesini bir devlet politikası olarak 6 yıldır içeride ve dışarıda kararlılıkla sürdürmektedir. Örgütün yurt dışı yapılanması ve manevra alanı daraltılmış ve etkisiz hale getirilmiştir. Ancak FETÖ hala küresel bazı ağları ve iş birliği içerisinde bulunduğu birtakım kesimleri, lobileri, örgütleri, uluslararası kuruluşları da yanına alarak onlarla iş birliği içerisinde Türkiye'ye karşı düşmanca hareket etmektedir ve Türkiye'ye düşman çevrelerle iş birliği içerisinde faaliyetlerini özellikle sosyal medya aracılığıyla sürdürmektedir. Bunun uzun soluklu bir mücadele olduğunu biliyoruz. Bu uzun soluklu mücadeleyi, FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye ve FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu her platformda anlatmaya devam edeceğiz."

Bağcı, Türkiye'nin, FETÖ'nün yöntem yapılanmasını çözdüğünü ve bu tecrübeyi dost ülkelerle de paylaştığını belirterek sözlerini, "Kardeş Azerbaycan'a, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde gösterdiği destek ve katkı için, etkisiz hale getirdiği için, sınır dışı ettiği için, bütün okullarını devlet değiştirdiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'ye 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde desteğini açıklayan ilk ülke yine her zaman olduğu gibi Azerbaycan oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ekibine, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine desteği ve kararlılığı için ve FETÖ'cüleri Azerbaycan topraklarından söküp attığı için bir kez daha teşekkür ediyorum." şeklinde tamamladı.