Türkiye'ye 97 ülkeden taziye mesajı

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya Dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Patlamanın ardından aralarında Rusya, ABD, Ukrayna, Arjantin, Kazakistan, Fransa, Belarus, İran, Senegal, Nijerya, Somali, Sudan, Kuveyt, Katar, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Lübnan, Irak, Hollanda, İsveç, İsrail'in de bulunduğu 97 ülkeden Türkiye'ye taziyeler iletildi. Türkiye için ayrıca 10 uluslararası kuruluştan da başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye ile teröre karşı işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, mesajında, İstanbul'da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu.

Kurbanların aileleri ve yakınlarına da desteklerini vurgulayan Putin, "Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini belirtirken NATO'nun müttefiki Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

ZELENSKİ VE MACRON'DAN TÜRKÇE TWEET

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter'dan Türkçe olarak paylaştığı mesajında, İstanbul'un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu söyledi Zelenski, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise "Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız: Acınızı paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Türkiye için taziye paylaşan isimler arasında. Rutte Twitter'dan yayımladığı mesajında, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberinin kendilerini derinden sarstığını ve üzdüğünü söyledi. Ölenlerin ailelerine taziye dileklerini de ifade eden Rutte yaralılar için de şifa dileğinde bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Twitter hesabından "İstanbul'da masum sivilleri hedef alan alçak bombalama haberiyle sarsıldım. İsrail halkı adına Türk dostlarımıza ve kurbanların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Tüm dünya teröre karşı müşterek ve kararlı bir duruş sergilemelidir" paylaşımında bulundu.