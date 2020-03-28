AA 28 Mart 2020 Cumartesi 14:19 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 14:19

Türkiye'de yaşayan Suriyeli doktorlar, Kovid-19'la mücadelede Türkiye'ye destek için bir girişim başlattı. Kısa zamanda Mısırlı doktorlar ve diğer Arap doktorlar da buna katıldı. İstanbul'da başlayan girişim diğer illere de yayılarak, Arap sivil toplum kuruluşlarının da desteğini aldı.



Sağlık Bakanlığı ile Türkiye'deki diğer sağlık kurumlarına, Kovid-19'la mücadelede çeşitli şekillerde destek sağlama amacını taşıyan girişim, gönüllü çalışacak Arap doktorları bir araya getirme, virüsle mücadele için eğitimler düzenleme, talimatları ve uyarıları Türkiye'de yaşayan Araplara iletmede yardımcı olmayı kapsıyor.



Suriyeli Diş Hekimi Muhammed Dali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye koronavirüsle mücadelede yardımcı olmamız gerektiğini düşündük. Suriyeli doktorlar tarafından ortaya atılan bu fikir tüm Arap doktorlara yayıldı." dedi.



Başta İstanbul'dakiler olmak üzere ülkedeki tüm Arap doktorları bu amaç etrafında bir araya getirmek için iletişime geçtiklerini belirten Dali, Türkiye'deki ilgili kurumlarla iletişim için ise sivil toplum kuruluşlarından yardım aldıklarını, İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile görüşmeler yaptıklarını ifade etti.



Dali, "Türkiye, şuan Kovid-19'la mücadelede iyi bir durumda. Şuan hastalara gerekli tedavi uygulanıyor. Ancak ileride kriz derinleşebilir. Biz de bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Virüsle mücadele için eğitimler düzenlemeye destek olmaya hazırız." diye konuştu.



- "Arap hastaları karşılamak için klinikler oluşturulabilir"



Türkiye'de yaşanan Araplara, talimatları ve uyarıları iletmede yardımcı olabileceklerini söyleyen Dali, ayrıca acil durum telefon numaraları, acil durumlarda ne yapılacağı gibi bilgilerin Arapçaya çevrilmesine destek olabileceklerini dile getirdi.



Dali, ayrıca Arap hastaları karşılamak için Araplara hizmet veren klinikler oluşturulabileceğini, burada ilk teşhis ve muayene yapıldıktan sonra Türk kurumlarına sevk edilebileceğini ekledi.



Mısırlı Doktorlar Derneği Genel Sekreteri Abdullah el-Kerbuni de derneğin 2017 yılında Türkiye'de kurulduğunu, bünyesinde 250 doktor, eczacı ve diş hekimi barındırdığını belirtti.



Dernek bünyesindeki sağlıkçılar ile Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüyle koordineli şekilde hareket etmeye hazır olduklarını ifade eden Kerbuni, Türkiye'de çok sayıda Arap yaşadığını ve bu kapsamda virüsle mücadele rol almak istediklerini söyledi.



Doktorlarla iletişime geçtiklerini, uzmanlık alanlarına göre kategorize ettiklerini ve yardımcı olmak için onlardan büyük rağbet gördüklerini anlatan Kerbuni, sadece Mısırlı değil, Yemenli, Suriyeli, Filistinli doktorların da çalışmaya istekli ve hazır olduğunu dile getirdi.