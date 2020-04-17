17 Nisan 2020 Cuma 08:21 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 08:21

Suriyeli hekimlerin Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesine katkı sağlamak istiyor. Suriye Dernekler Platformu Başkanı Dr. Mehdi Davut, Suriye’deki iç savaş nedeniyle çok sayıda Suriyeli hekimin Türkiye’ye gelerek hayatına devam ettiğini aktardı. Yeni Şafak'ın haberine göre Davut, hekimlerden bazılarının Türkiye’de bulunan Göçmen Sağlığı Merkezlerinde istihdam edildiğini dile getirdi.

ATANMAYI BEKLİYORLAR

Mehdi Davut, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki Aile Sağlığı Merkezleri ne ise Göçmen Sağlığı Merkezleri de göçmenler için o nitelikte. Şu an devletin Göçmen Sağlığı Merkezlerinde görevlendirdiği 650 Suriyeli hekim çalışıyor. Ama Suriyeli doktorların tamamı çalışır durumda değil. Bir kısmı atanmayı bekliyor. Onun dışında bazı akademisyenler de var görev alamayan. Onlar da görev almayı bekliyorlar. Bunların dışında da çok sayıda çalışamayan eczacı, diş hekimi, hemşire ve ebe bulunuyor.”

GÖÇMENLERE HİZMET EDEBİLİR

Şu anda Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde gönüllü olarak çalışmak isteyen 400 Suriyeli sağlık personeli bulunduğunu belirten Davut, “Bunların katkıları bu süreçte özellikle göçmenlere hizmet ederek olabilir. Bu doktorlar mücadeleye kaldıklarında ortak dili Arapça olan göçmenlere hizmet sunabilirler” dedi. Davut, “Çünkü koronavirüs ile mücadele sadece medikal bir savaş değil, aynı zamanda da psikolojik bir savaştır. İnsanların çoğu sürekli tedirginlik yaşamakta bu süreçte. Suriyeli hekimler Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesine katkı sağlamak istiyor” diye konuştu.