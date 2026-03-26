  • Türkiye'ye gelen Rus mühendis İslam'ı seçti, “Amine” ismini aldı
Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Rusya vatandaşı Victoria Ketova, Müslüman olarak 'Amine' ismini aldı.

AA26 Mart 2026 Perşembe 00:32 - Güncelleme:
Silifke İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, NGS'ye çalışmak için Türkiye'ye geldikten sonra İslam hakkında araştırmalar yapan Ketova, bir süre sonra Müslüman olmaya karar verdi.

İlçe Müftülüğüne başvuran Ketova için burada ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, merasimde Kur'an-ı Kerim okudu ve Ketova'ya İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

Ketova da şahitler huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Amine" ismini aldı.

Müftü Doğru, Ketova'ya Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça kitaplarını hediye etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

