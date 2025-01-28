İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2025 Salı / 29 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7686
  • EURO
    37,3116
  • ALTIN
    3155.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu üniversitesi öğrencisi Müslüman oldu
Güncel

Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu üniversitesi öğrencisi Müslüman oldu

Benin uyruklu 28 yaşındaki Prince Donald Fernandez Hounhoui, Kütahya'da Müslüman olarak Ali ismini aldı.

AA28 Ocak 2025 Salı 15:24 - Güncelleme:
Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu üniversitesi öğrencisi Müslüman oldu
ABONE OL

İl Müftülüğünde, Müslüman olmak isteyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe dil eğitimine devam eden Hounhoui için ihtida töreni gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Hounhoui'ye imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Hounhoui, Müslüman oldu.

Ali ismini alan Hounhoui'ye İl Müftüsü İrfan Açık tarafından "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

  • Prince Donald Fernandez
  • Ali Hounhoui
  • Kütahya Muslims

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.