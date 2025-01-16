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Türkiye'ye girişleri önlendi! Gümrük muhafaza ekipleri başardı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri son 1 haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda kaçak eşyanın Türkiye'ye girişini önledi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
Türkiye'ye girişleri önlendi! Gümrük muhafaza ekipleri başardı
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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Kaçakçılık girişimlerine karşı sahadaki güvenlik kameraları (CCTV), X-ray gibi teknolojik donanımları kullanan ekipler, risk analizi çalışmaları sonucu şüpheli araçlar ve kişileri tespit etti.

Ekipler son bir haftada gerçekleştirdikleri 7 operasyonda 400 elektronik sigara, 150 telefon kılıfı, 10 bin 440 cep telefonu, 4 gelinlik, 16 kilogram kehribar, 10 bin ilaç, 170 bilgisayar kasası ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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