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  • Türkiye'ye girmeye çalışan 3'ü terörist 5 kişi yakalandı
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Türkiye'ye girmeye çalışan 3'ü terörist 5 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terörist 5 kişi yakalandı.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 17:15 - Güncelleme:
Türkiye'ye girmeye çalışan 3'ü terörist 5 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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