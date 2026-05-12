  • Türkiye'ye gizlice sokulacaktı! Yolcu otobüsünde ele geçirildi: Tam 2 bin 125 adet
Güncel

Türkiye'ye gizlice sokulacaktı! Yolcu otobüsünde ele geçirildi: Tam 2 bin 125 adet

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 125 adet 'Aegagropila linnaei' cinsi canlı yeşil alg ele geçirildi.

AA12 Mayıs 2026 Salı 20:29 - Güncelleme:
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, 8 kilo 500 gram ağırlığında 2 bin 125 "Aegagropila linnaei" cinsi canlı yeşil algın yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince olay yerinde gerçekleştirilen incelemede, canlı yeşil alg ve nakil vasıtası olarak kullanılan araca, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı alınmak üzere el konuldu.

Araçta bulunan 5 kişiye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nu uyarınca 474 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.

