Türkiye'ye güvenli dönüş hedefleniyor! Roblox'ta 16 yaş altına otomatik koruma sistemi

Roblox bugün özellikle çocuk kullanıcılar için platform deneyimini değiştiren yeni bir sistemi duyurdu.

16 yaş altı kullanıcıların hesapları artık yaşa göre otomatik olarak farklı ayarlarla oluşturulacak. Bu sayede küçük kullanıcılar daha sınırlı içerik görecek, iletişim özellikleri kısıtlı olacak ve bazı özelliklere erişimleri varsayılan olarak kapalı olacak.

Ayrıca ebeveynler, çocukların platform kullanımını daha yakından takip edip yönetebilecek.

Bu gelişme, dijital platformlarda çocuk güvenliğine yönelik artan küresel beklentilerle paralel bir adım olarak öne çıkıyor.

Roblox'un Türkiye'de de ilgili otoritelerle diyaloğu bu çerçevede devam ediyor. Global Kamu Politikaları Başkanı Nicky Jackson Colaco'nun açıklaması şöyle;

Roblox'ta güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi kapsamında, Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve sorumlu olduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) dahil olmak üzere dünya genelinde hükümetler ve düzenleyici kurumlarla düzenli diyalog halindeyiz.

BTK ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimli geçmiş olup, bugün Roblox Kids ve Roblox Select'in duyurulmasıyla açıkladığımız güncellemeler de dahil olmak üzere güvenlik sistemlerimizin gelişimine katkı sağlamıştır.

Roblox'u Türkiye'de oyuncu ve geliştirici topluluğuna mümkün olan en kısa sürede ve en güvenli şekilde yeniden sunmayı dört gözle bekliyoruz."