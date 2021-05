Türkiye'ye hayran kaldılar! ''Bir karavan ordusu ile geleceğiz''

DHA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:42 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:23

Polonya'da birbirlerine komşu Krzysziof (62) ve Teresa (60) Romsniuk ile Jan (61) ve Mrazgna (60) Pasieczny çifti, koronavirüs sürecinde karavanlarıyla 1,5 ay önce yola çıktı. Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı gezerek, 19 Nisan'da Edirne'den Türkiye'ye giriş yapan emekli aileler, Çanakkale'de Truva Antik Kenti'ni gezdi. Balıkesir üzerinden de İzmir'e geçen aileler, Bergama ve Efes antik kentlerini, Denizli'de Pamukkale'yi, Muğla'da Ölüdeniz'i gezdikten sonra Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

'PLANIMIZ EN AZ 1 AY DAHA KALMAK'

Krzysziof Romaniuk, "Ben ve eşim 2 yıl önce Kemer'de tatil yaptık. Türkiye'den 2 haftada çok etkilendim. Koronavirüs sürecinde karavanla tatil planı yaparken, komşum Pasieczny ailesine Türkiye'ye gitmeyi teklif ettim. Onlara Türkiye tatilimi anlattım. Birlikte yola çıktık. Bugün Demre'de Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ve Myra Antik Kenti'ni gezdik. Birkaç gün Demre'de kalmaya karar verdik. Buradan Antalya'ya geçeceğiz. Phaselis Antik Kenti'ni, Side'yi gezerek, Konya'ya oradan Kapadokya'ya geçeceğiz. Şu andaki planımız, en az 1 ay daha Türkiye'de kalmak çünkü yol arkadaşlarımız ve biz Türk insanına, Türkiye'ye hayran kaldık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DOĞASI, DENİZİ ÇOK GÜZEL'

Komşusunun her gün kendisine teşekkür ettiğini, 'İyi ki Türkiye'ye geldik' dediğini anlatan Krzysziof Romaniuk, "Türk insanı çok candan, içten, yardımsever ve konuksever. Park yerine gelen Türk aileler, bir şeyler ikram ediyor. Bazıları yemek getiriyor. Önce tattırıyor ardından bize tencere ile yemek ikram ediyorlar. Hiçbir karşılık beklemeden size yardım ediyorlar. Para vermek istiyoruz 'Siz misafirsiniz, olmaz' diyorlar. Türk mutfağı çok harika. Türkiye'nin doğası, denizi çok güzel. Şu denizin güzelliğine bakın. Masmavi ve pırıl pırıl. Her gün denize girebiliyoruz. Ege ve Akdeniz sahilleri bir tablo gibi. Hava harika. Biz soğuk bir ülkeden geliyoruz. Burada her gün hava sıcak. Daha yağmur görmedik ama bunun iyi bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Doğanın yağmura ihtiyacı var" diye konuştu.

'GELECEK YIL POLONYALI KARAVAN ORDUSU İLE GELECEĞİZ'

Türkiye'deki güvenlik güçlerinin de kendilerine çok yardımcı olduğundan bahseden Krzysziof Romaniuk, "İzmir yöresinde tenha yerde park ettik. Gecelemek istedik. Jandarma geldi, 'Burası çok güvenli değil' diyerek, bizi güvenli bir park yerine götürdü. 'İyi geceler' diyerek ayrıldılar. Her gün fotoğraf çekerek, Facebook hesabımdan yayınlıyorum. Polonya'daki Karavan Kulübü üyesi arkadaşlarım 'Nerede bu güzellikler' diye soruyor. Onlara Türkiye'yi tanıtıyorum. Öyle zannediyorum ki gelecek yıl Polonyalı bir karavan ordusu ile Türkiye tatiline geleceğiz" dedi.