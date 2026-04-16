Türkiye'ye iade edilecek: Kuyudaki ceset soruşturması Gürcistan'a uzandı

Denizli'de 2013 yılında ortadan kaybolan reklamcı Levent Karaduman cinayetinde yeni bir sayfa açıldı. Katil zanlısı olarak aranan kuzeni Ali Osman S.'nin kaçtığı Gürcistan'da farklı bir suçtan cezaevine girdiği belirlendi ve Türkiye iade talebini resmi olarak iletti.

7 YIL BOYUNCA AİLEYİ "İSTANBUL'DA" DİYE OYALADI

Denizli'de reklamcılık yapan Levent Karaduman (39), 4 Nisan 2013'te sırra kadem bastı. Ailesinin 2020 yılında bir televizyon programına katılmasıyla tekrar gündeme gelen olayda, Karaduman'ın ortağı ve kuzeni olan Ali Osman S.'nin (37), çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Aile, şüphelinin kendilerini yıllarca "Levent İstanbul'da" diyerek oyaladığını ve maktulün aracını sattığını iddia etti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde Karaduman'ın telefonunun son olarak Baklan ilçesine bağlı Hadim Mahallesi'nde sinyal verdiği belirlendi. 7 Temmuz 2020'de bölgedeki bir su kuyusunda yapılan 17 saatlik çalışma neticesinde, Karaduman'ın ceset parçalarına ulaşıldı. Olayın ardından tutuklanan Ali Osman S., yargılama sürecinde "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etti ve tahliye edildi.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU, ZANLI YURT DIŞINA KAÇTI

İtiraz sürecinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak sanığı "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapse mahkum etti. Dosyanın gittiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise verilen cezayı az bularak, "haksız tahrik indirimi" uygulanmaması gerektiğini ve sanığın "nitelikli hırsızlık" suçundan da cezalandırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Yeniden yargılama süreci başlamadan önce yurt dışına kaçtığı belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten ve iade talebi çıkarıldı.

GÜRCİSTAN'DA BAŞKA SUÇTAN CEZAEVINDE: İADE EDİLECEK

Gürcistan İnterpol birimiyle yapılan yazışmalar sonucunda, Ali Osman S.'nin bu ülkede karıştığı bir suçtan dolayı tutuklu olduğu öğrenildi. Gürcistan makamları, sanığın infazının 25 Şubat 2027'de sona ereceğini bildirdi. Denizli'deki mahkeme heyeti, sanığın iadesinin beklenmesine ve bir sonraki duruşmanın 22 Aralık 2026 tarihinde görülmesine karar verdi.