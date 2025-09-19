İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,407
  • EURO
    48,8116
  • ALTIN
    4861.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'ye iftirada geri adım! ''Zulüm'' bir gecede bitti
Güncel

Türkiye'ye iftirada geri adım! ''Zulüm'' bir gecede bitti

Fener Rum Patriği'nin 'Türkiye'de Hıristiyanlar zulüm görüyor' sözleri sonrası oluşan tepki geri adım attırdı. Demeci yayınlayan ABD'deki başpiskoposluk sitesi aynı gece haberinde revize yaptı. 'Zulüm' bölümü, '...Türkiye'deki Hıristiyanları, karşılaştıkları sıkıntıları, zorlukları ele aldık' diye değiştirildi. Revizenin, Türkiye'deki cemaat üyelerinin tepkisi üzerine yapıldığı öğrenildi.

Akşam Gazetesi19 Eylül 2025 Cuma 08:47 - Güncelleme:
Türkiye'ye iftirada geri adım! ''Zulüm'' bir gecede bitti
ABONE OL

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Türkiye'deki Hıristiyanların zulüm gördüğü açıklamasından geri adım geldi. Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'nun açıklamasında, 'zulüm' kelimesi silindi, 'sıkıntı' ifadesiyle değiştirildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası bir otelde basın mensuplarına açıklama yaptı. Bartholomeos "Türkiye'de kalan az sayıdaki Hıristiyan'ı, onların karşılaştığı zorlukları, güçlükleri, zulümleri; ama aynı zamanda tüm bunlara rağmen hayatta kaldığımızı ve görevimizi yerine getirmeye devam ettiğimizi konuştuk." İfadeleriyle Türkiye'yi şikayet etti.

CEMAATLER TEPKİ GÖSTERDİ

Akşam Gazetesi Bartholomeos'un açıklamalarına Ermeni ve Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden gelen tepkileri "Zulüm yok kıymet var" başlığı ile manşetine taşıdı. Açıklama azınlık cemaatleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Tepkilerin ardından önceki gece bir gelişme yaşandı. Türkiye'deki Rum cemaatinin önde gelen isimleri Amerikan Rom Ortodoks Başpiskoposluğu'na açıklamada yanlış ifadeler olduğu yönünde tepkilerini mail yoluyla iletti.

Bartholomeos'un 'Zulüm' açıklamasına tepki gösteren azınlık cemaatleri, Türkiye'den destek gördüklerini belirtmişti.

İFADE HATASI YAPILDI

Başpiskoposluktan 'ifade hatası yapıldı' cevabı geldi. Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'nun internet sitesi Bartholomeos'un açıklama metninde yer alan 'zulüm' kelimesi' 'sıkıntı' olarak değiştirildi.

Patrik'ten Türkiye'ye "zulüm" iftirası

Patrik'in ziyareti rahatsız mı etti? Türkiye'ye "zulüm" iftirasına sert tepki
  • Fener Rum Patriği Bartholomeos
  • trump

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.