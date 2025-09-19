Türkiye'ye iftirada geri adım! ''Zulüm'' bir gecede bitti

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Türkiye'deki Hıristiyanların zulüm gördüğü açıklamasından geri adım geldi. Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'nun açıklamasında, 'zulüm' kelimesi silindi, 'sıkıntı' ifadesiyle değiştirildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası bir otelde basın mensuplarına açıklama yaptı. Bartholomeos "Türkiye'de kalan az sayıdaki Hıristiyan'ı, onların karşılaştığı zorlukları, güçlükleri, zulümleri; ama aynı zamanda tüm bunlara rağmen hayatta kaldığımızı ve görevimizi yerine getirmeye devam ettiğimizi konuştuk." İfadeleriyle Türkiye'yi şikayet etti.

CEMAATLER TEPKİ GÖSTERDİ

Akşam Gazetesi Bartholomeos'un açıklamalarına Ermeni ve Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden gelen tepkileri "Zulüm yok kıymet var" başlığı ile manşetine taşıdı. Açıklama azınlık cemaatleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Tepkilerin ardından önceki gece bir gelişme yaşandı. Türkiye'deki Rum cemaatinin önde gelen isimleri Amerikan Rom Ortodoks Başpiskoposluğu'na açıklamada yanlış ifadeler olduğu yönünde tepkilerini mail yoluyla iletti.

Bartholomeos'un 'Zulüm' açıklamasına tepki gösteren azınlık cemaatleri, Türkiye'den destek gördüklerini belirtmişti.

İFADE HATASI YAPILDI

Başpiskoposluktan 'ifade hatası yapıldı' cevabı geldi. Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'nun internet sitesi Bartholomeos'un açıklama metninde yer alan 'zulüm' kelimesi' 'sıkıntı' olarak değiştirildi.

