İSTANBUL 22°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9391
  • EURO
    7,5451
  • ALTIN
    375.252
  • BIST100
    98179.8
Güncel

Independent Türkçe erişime kapatıldı!

İngiltere merkezli ve Suudi Arabistan sermayeli The Independent gazetesinin Türkçe dilinde yayın yapan internet sitesi İndependet Türkçe, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), idari tedbir kararıyla erişime kapatıldı. İndependent Türkçe, Türkiye aleyhine manipülatif haberlerle karalama çalışmaları nedeniyle tepki çekiyordu.

19 Nisan 2020 Pazar 10:50 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 10:50
ABONE OL

Suudi sermayesiyle fonlanan ve yaptığı yayınlarla Türkiye aleyhine manipülatif çalışmalar yürüten İngiliz merkezli The Independent Türkçe Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) idari tedbir kararıyla erişime kapatıldı.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in yaptığı paylaşıma göre, Independent Türkçe haber sitesine idari tedbir kararı getirildi.

ALGI OPERASYONLARI KORONAVİRÜS SÜRECİNDE DE DEVAM ETTİ

Söz konusu site Koronavirüs sürecinde de algı oluşturmaya devam etmişti. Koronavirüs salgını sürecinde de sürekli olarak algı operasyonu haberleriyle Türkiye'yi hedef alan Independent Türkçe, Milli Dayanışma Kampanyası üzerinden bile çirkin operasyonunu sürdürmüştü.

Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.