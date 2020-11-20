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Türkiye'ye kış geliyor! Kar, fırtına ve sağanak uyarısı

Kuzey Ege'de devam eden fırtınanın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimlerinde sağanak, Batı Akdeniz ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

20 Kasım 2020 Cuma 09:34 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 09:34
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Kırşehir, Ordu, Amasya, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK VE KAR UYARISI

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in yüksek kesimlerinde ve Sivas'ın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Antalya’nın doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUZEY EGE'DE FIRTINA

Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli (40-70 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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