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Türkiye'ye kritik ziyaret! Güvenlik ve savunma masada olacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 24 Ocak'ta bölgesel gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerini ele almak üzere Türkiye'de bulunacak.

AA21 Ocak 2025 Salı 18:16 - Güncelleme:
Türkiye'ye kritik ziyaret! Güvenlik ve savunma masada olacak
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AB Komisyonuna göre Kallas, 24 Ocak'ta Türkiye'de resmi temaslar gerçekleştirecek.

Kallas'ın yapacağı üst düzey görüşmelerde bölgesel dış politika konuları, güvenlik ve savunma alanında atılacak adımlar ve Türkiye-AB ilişkilerinin masada olması bekleniyor.

AB-TÜRKİYE TEMASLARI SIKLAŞIYOR

1 Aralık 2024'te görevi devralan Kallas, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün ve Suudi Arabistan'da yapılan Suriye konulu toplantılarda bir araya gelmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 17 Aralık 2024'te Ankara'ya resmi ziyaret düzenlemiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

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