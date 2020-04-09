09 Nisan 2020 Perşembe 08:43 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 08:43

Koronavirüsle etkin mücadele veren Türkiye, salgının yeni merkezi Avrupa’nın da yaralarını sarıyor. Yardımların şimdiki durağı ise Balkan ülkeleri oldu. Sırbistan’da Boşnak nüfusun çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinde faaliyet gösteren Boşnak Ulusal Konseyi (BNV), koronavirüsle mücadele için Türkiye’den yardım talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazılan mektupta BNV, Türkiye’nin sağlık alanında oldukça gelişmiş bir ülke olduğuna vurgu yaparak, en kısa sürede tıbbi malzeme ve ekip talep etti. Mektupta, “Novi Pazar Sağlık Merkezi tüm ekibiyle salgınla mücadele için hazır. Sizlerin yardımıyla enfekte olan hastalarımıza daha kaliteli hizmet sunmayı istiyoruz. Sancak’ta hasta olanlar buradaki hastanelere yerleştirilmeli” ifadeleri yer aldı.

ASKERİ UÇAKLA TAŞINDI

Mektubun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye ulaştırılmak üzere tıbbi malzeme kolilerinin hazırlanması yönünde talimat verdi. Önceki gün sabah saatlerinde Ankara’dan havalanan askeri kargo uçağı, ilk önce Erdoğan’a yardım talebinde bulunan Sırbistan’a daha sonrasında ise Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova Priştine Adem Jashari Uluslararası Havalimanı’na indi. Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan tıbbi malzeme kolileri, Sancak’ta törenle karşılandı. Türkiye, milli imkanlarla üretilen tulum, maske ve tanı kitlerini İtalya ve İspanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine de hibe etmişti.

6 AMBULANS HİBE EDİLDİ

Arnavutluk Savunma Bakanlığı ile Silahlı Kuvvetleri’ne hibe edilen 6 ambulans başkent Tiran’da önceki gün düzenlenen törenle teslim edildi. Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz’in de katıldığı törende konuşan Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, “Kendisi de salgınla mücadele etmesine rağmen bizim bu zor günlerde yanımızda bulunan dostumuz ve müttefikimiz Türkiye’ye Arnavutluk hükümeti adına iki kez şükranlarımı sunmak istiyorum” ifadesini kullandı.

KARDEŞ ÜLKEYE TİKA DESTEĞİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dost ülkelere yardım ulaştırdı. Bu kapsamda TİKA, Azerbaycan’da 65 yaş üstü, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı. Gürcistan’da yenilenerek yeniden açılan Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi, koronavirüs mücadelesinin merkezi konumunda. TİKA tarafından 22 Kasım 2019’da hizmete açılan hastanede 26 Şubat’ta ilk vakanın görülmesiyle beraber çevre illerden gelenler dahil 980 bine yakın kişi yararlanıyor.

100 ÜLKEDEN TALEP



Koronavirüs salgınının başladığı günden beri 100’e yakın ülke Türkiye’den yardım talebinde bulunmuş, bunlardan 30’unun talebine karşılık verilmişti. İlk yardım salgınının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentine yapılmıştı. Bin biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin tek kullanımlık koruyucu kıyafet ve muhtelif tıbbi malzemeler Çin’de yetkililere teslim edilmişti. En anlamlı yardım İspanya ve İtalya’ya yapılmıştı. Avrupa Birliği ülkelerin sırtını döndüğü 2 ülkeye gemi ve uçakla tıbbi malzemeler gönderilmişti.

TÖRENLE KARŞILADILAR



Türkiye’nin Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’ya tıbbi yardımları askeri kargo uçağı A400M’ye yüklendi. Uçak, daha sonra Ankara’dan havalandı. Uçak, önce Sırbıstan’ın başkenti Belgrad’a, ardından Saray Bosna, Karadağ, Üsküp ve Priştine’ye giderek yardım malzemelerini teslim etti. Malzemeler havalimanlarıda ilgili ülkelerin bakanları ve Türk Büyükelçiler tarafından törenle karşılandı. Yardım malzemelerinin üzerine, gönderilen ülke dillerinde ve Türkçe, Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözlerine yer verildi.

HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIZ



Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağı, başkent Belgrad’daki Nikola Tesla Havalimanı’nda Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ile Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç karşıladı. Bakan Vulin, burada yaptığı açıklamada, bu gibi zor dönemlerde sadece dost halkların ve ülkelerin tanınmadığını, aynı zamanda geleceğin de görüldüğünü belirterek, “Böyle en zor zamanlarda, biz gelecek politikamızı da inşa ediyoruz. Sırbistan, ona yardım edenleri, onun yanında olanları her zaman hatırlayacaktır” dedi. Büyükelçi Bilgiç de zor bir süreçten geçildiğinin altını çizerek, “dost ülke” Sırbistan’ın bu felaketten en az zararla çıkması temennisinde bulundu.

(Yeni Şafak)