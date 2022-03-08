Türkiye'ye sığınan savaş mağduru kadınlar Dünya Kadın Günü'nde bir an önce barışın gelmesini diledi

AA 8 Mart 2022 Salı 15:13 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 15:13

Ülkelerindeki savaş nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan kadınların yükleri daha da artmış durumda.

Savaş mağduru kadınlar, bir yandan Ukrayna'dan gelecek iyi haberleri beklerken diğer yandan da üzüntülerini çocuklarına yansıtmamaya çalışıyor.

Dünya Kadınlar Günü'nü evlerinden uzakta giren ve kısa sürede savaşın bitmesini dilen kadınlardan Kiev'den gelen Kapolova Galina, savaş nedeniyle kendilerine kapılarını açan Türkiye'ye teşekkür etti.

Eşini ve ailesini Ukrayna'da bıraktığını, savaş bitince ülkesine döneceğini anlatan Galina, iki çocuğuyla Edirne'de misafir edildiklerini söyledi.

Evelina Kurtseitova ise Ukrayna'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini belirterek "Babam savaşta kaldı, umarım yakın zamanda her şey biter ve biz eve döneriz" dedi.

- EDİRNELİ GENÇLER SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİLER

Bu zorlu sürecin etkisini yaşayan çocukların ise savaşın olumsuz etkilerini unutması için Kırım Tatar Türklerinin kaldığı Doktor Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde çeşitli programlar düzenleniyor.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Edirne Gençlik Merkezi gönüllüleri de ailelere destek vermek amacıyla otelde kalan çocuklara yönelik eğlence programı düzenledi.

El yüz boyama, masal okuma, ip atlama, resim boyama, tenis ve çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte çocukların eğlenmesi sağlandı.

Programda, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle de kadınlara da karanfil sunuldu.