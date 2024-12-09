Türkiye'ye sığınmışlardı: Halep'e geri döndüler

Suriye'de muhalif grupların rejime karşı başlattığı ilerleyişin sonuç vermesiyle ülkeye göç başladı. Muhalif grupların Esad rejiminden temizlediği Halep kentinde insanların memleketlerine dönüşleri sürüyor. Ülkede 2016 yılında yaşanan iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Elvuş ailesi de evlerine dönen Suriyeliler arasında yer aldı.

Suriye'deki evine 8 yıl sonra dönen Suphi Elvuş yaptığı açıklamada, "Burada savaş bitti. Evimden uzak olmak çok zordu. Türkiye'ye 2016 yılında gittim ve bugün evime geldim. İhtiyacımız çok, yeniden başlamak zor" dedi.