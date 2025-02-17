İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2025 Pazartesi / 19 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2436
  • EURO
    38,0294
  • ALTIN
    3379.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek! Meteoroloji buzlanmaya karşı uyardı
Güncel

Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek! Meteoroloji buzlanmaya karşı uyardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çarşamba gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalacağını duyurdu. Soğuk havanın bir hafta boyunca etkisini sürdüreceği belirtilirken Meteoroloji, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 17:07 - Güncelleme:
Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek! Meteoroloji buzlanmaya karşı uyardı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması beklendiği belirtildi.

Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla hava sıcaklıklarının yarın kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, Ankara'da yarın karla karışık sağanağın, çarşamba günü ise kar yağışının, İstanbul'da da yarın karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının, Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli olacağının belirtildiği açıklamada, gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği vurgulandı.

METEOROLOJİDEN BUZLANMAYA KARŞI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardığının aktarıldığı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5."

Donacağız! Yeni kar uyarısı verildi

Ankara ve İstanbul'da kar bekleniyor

İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu raporu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.