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Türkiye'ye teklifte bulunmuşlardı: Antonov'da ortak üretime ilk adım

Ukrayna'nın Türkiye'ye Antonov kargo uçağını birlikte üretme teklifinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Uruskiy ve Ukrayna savunma ve uçak sanayiinin önemli firmalarından temsilcilerin yer aldığı heyeti kabul etti.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:44 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ve aralarında uçak üreticisi Antonov, uçak motoru üreticisi Motor-Sich gibi Ukrayna savunma ve uçak sanayiinin önemli firmalarından temsilcilerin yer aldığı heyeti kabul etti.

Milliyet'in haberine göre, Ukrayna’nın Antonov kargo uçağını birlikte üretme teklifinin ardından gerçekleşen görüşmede, Erdoğan’ın, şartların oluşturulması halinde beraber çalışmaya hazır olunduğu mesajını verdiği kaydedildi. Bu konuda bir süre daha teknik görüşmelerin yapılması kararına varıldı. Ukraynalı heyet TAI, Roketsan, Aselsan’da da daha sonra incelemelerde bulundu. Görüşmede, Antonov’un kargo uçağının üretimi dışında iki ülke arasındaki yeni savunma anlaşmalarının da ele alındığı kaydedildi.

Türkiye’den İHA alan Ukrayna’nın önümüzdeki süreçte yeni alımlar yapabileceği ve yeni işbirliklerine ima atılabileceği de değerlendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin telefon görüşmesinde Zelenskiy, “Yıl sonuna kadar savunma alanında bir anlaşmaya imza atmayı umuyoruz” demişti. Erdoğan da Türk savunma sanayi ürünlerini Ukrayna’nın kullanmasından memnuniyet duyacağını söylemişti.

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