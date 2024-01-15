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Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen Rusya lisanslı külçe altınlar ele geçirildi

Bolu'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan Rusya Federasyonu lisanslı 5 kilo külçe altın ile 165 bin TL değerinde 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

IHA15 Ocak 2024 Pazartesi 12:34 - Güncelleme:
Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen Rusya lisanslı külçe altınlar ele geçirildi
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Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik 11 Ocak tarihinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık olarak 10 milyon TL olan Rusya Federasyonu lisanslı birer kilogramlık külçeler halindeki toplam 5 kilogram altın ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili olarak O.H. (43) ve T.M. (46) isimli şahıslar gözaltına alındı. İfadeleri alınan adliyeye sevk edilen 2 şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca polis ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık olarak 165 bin TL olan 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ç.M. (34) yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.

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