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Güncel

Türkiye'ye yönelik saldırı sonrası ABD'den ikiyüzlü açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 'NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Price'ın söz konusu açıklamalarında terör örgütü PKK/YPG'nin adını zikretmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

AA12 Ekim 2021 Salı 23:10 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 00:14
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Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi.

Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Price, "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Price, F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili Kongreye bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

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