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Türkiye'yi ağlatan çocuk! İzlenme rekorları kırıyor

Instagram'da 'Dilara Öğretmen' adını kullanan bir eğitimci, minik öğrencisinin doğum günü kutlamasını sosyal medyada paylaştı. İzlenme rekorları kıran video, milyonları duygulandırdı.

18 Ocak 2022 Salı 12:46 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 12:46
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İstanbul'da bir anaokulunda gözleri yaşartan bir olay yaşandı. Bir öğrenciye annesi doğum günü sürprizi yapmak istedi. Annesini elinde pastayla gören çocuğun annesine minnet dolu bakışları herkesi ağlattı. Ardından annesine sarılıp elini öptü.

MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

Bu duygusal anları öğretmeni kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Video kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Fenomen isimler de videoyu paylaşıp 'Sen ne güzelsin', 'Maşallah sana', 'Hayırlı evlat', 'Yetiştiren anneye babaya helal olsun. Boğazımda düğüm gözümde yaş. Kalbimizi bıraktık' gibi yorumlarda bulundu.

"DUYGULARIMI ASLA TARİF EDEMİYORUM"

"Şu videonun bana yaşattığı duyguları asla tarif edemiyorum. O annesine minnet dolu bakışı, saygısından elini öpüşü, sevincin ışıltısı... Gerçekten çok anlara şahit oldum ama izledikçe ağlatan, hem içimde burukluk yaşatıp hem de böyle güzel anlara şahit olduğum için çok mutlu olmamı sağlayan tek videodur. Allahım bu saygı, sevgi, bağı hiçbir zaman bozmasın."

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