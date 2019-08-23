Adalet Bakanı Gül'den 'Emine Bulut cinayeti' açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, 'Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır.' ifadesini kullandı.