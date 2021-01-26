İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2021 Salı / 12 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4134
  • EURO
    8,9967
  • ALTIN
    442.126
  • BIST100
    1540.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerle ilgili yeni gelişme! İmha edildi
Güncel

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerle ilgili yeni gelişme! İmha edildi

Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı skandal video büyük tepki çekmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı işletmeye cezai işlem uygulayıp suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi de hijyen kurallarının ihmali nedeniyle tesise ait 100 kilogram et imha edildi.

AA26 Ocak 2021 Salı 08:48 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 08:48
ABONE OL

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüntülere ilişkin el konulan 100 kilogram et imha edildi.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince işletmede denetim yapılmış ve görüntülerin çekildiği saatlerde paketlenen et dönerlere el konulmuştu.

Aksoy ve beraberindeki polis ve zabıta ekipleri, görüntülerin çekildiği odayı mühürledi.

Ardından tesiste yedieminde tutulan etler kamyonete yüklenerek, belediye çöplüğünde kepçe yardımıyla kazılan çukura kireçlenerek gömüldü.

Aksoy, gazetecilere, 100 kilogram dönerin imha edildiğini belirterek, dönerlerin üretildiği alanın mühürlendiğini söyledi.

Bakanlığın talimatıyla tüm işlemlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Aksoy, halk sağlığının güvenliği açısından tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Laboratuvar sonuçlarını beklemeden etlerin imha edildiğini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Halkın sağlığıyla oynayan bütün işletmelere gereken ceza zaten tarafımızdan hemen veriliyor. Bakanlığımız bu konuda hiç tereddüt göstermiyor. Anında bütün işlemlere el koyduk. Çok hızlı bir şekilde olayı sonuçlandırdık. Avukatımız Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli tüm belgeleri yolladı. Bu 3 kişiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Süt banyosu yapan kişilerle ilgili 15 yıl hapis cezası istenmişti, bunlara da böyle bir ceza olur herhalde."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.