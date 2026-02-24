İSTANBUL 14°C / 6°C
Güncel

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çocuk gürültüsü nedeniyle aralarında husumet olan komşularının saldırısına uğrayan babanın burnu kırılmış, kucağındaki 14 aylık kızının ise kafatası çatlamıştı. Olay günüyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

24 Şubat 2026 Salı 13:30
Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak balkon kapaması nedeniyle çok sayıda tartışma yaşandı.

14 AYLIK BEBEĞİYLE DARP EDİLDİ

Son olarak 20 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

MİNİK İKRA, 3 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Selvet E. ise serbest kaldı. Minik İkra, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, jandarma geldikten sonra taraflar arasında tartışma çıkıyor. Selvet E.'nin yumruk salladığı baba, sonrasında yukarı sokağa çıkıyor. Yukarı sokakta ise kadınlar arasında arbede yaşanıyor. Bu sırada Şener E. ise kamera açısında olmayan anda iddiaya göre baba ve kızını yaralıyor.

Muhammed Baca'nın jandarma personeli ve eşiyle olaya ilişkin diyalogları da kameralarca kaydedildi.

Avukatıyla evinden çıkan Baca, kapı önündeki gazetecilerin kamera kayıtları ve çocuğunun yüzünü aracın torpidosuna vurduğu iddialarını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Şu kız mı torpidoya vurmuş? Görgü tanıkları var. Şu mu torpido vurması. Adam korkuyor çünkü. Korkuyor, yanına kalmayacak. Görgü tanıkları var. Bunlar torpido vurması değil. Görüntüleri kaymakamlığa da attım. Çocuğun vurulması, torpido vurması değil. Hastaneyi, doktoru arayabilirler. Bunlar bile isteye kasıtlı yaptı."

"GÖRÜNTÜLERİN HEPSİ BENDE VAR"

Baca, bir gazetecinin "Bebekle içeri girerken görüntünüz var mı?" sorusu üzerine, "Görüntülerin hepsi bende var. Onları hepsini size teslim ederim." dedi.

