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Güncel

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal görüntülerle ilgili bakanlık harekete geçti

Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı skandal video büyük tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı, işletme için harekete geçti.

AA22 Ocak 2021 Cuma 07:27 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 07:27
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya uygulaması TikTok'taki bir videoya konu olan ve sağlık koşullarına aykırı şekilde paketleme yapıldığı görülen bir hazır döner işletmesini denetledi. Denetim sonucunda işletmeye cezai işlem uygulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu işletmenin toplumda infiale neden olduğu, bu sebeple işletme hakkında hukuki sürecin başlatılması için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TikTok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiale neden olan Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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