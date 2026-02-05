İSTANBUL 14°C / 11°C
  ''Türkiye'yi çok seviyoruz'' diyerek veda ettiler... Rakka ve Deyrizor sonrası Suriye'ye dönüşler hızlandı
Güncel

''Türkiye'yi çok seviyoruz'' diyerek veda ettiler... Rakka ve Deyrizor sonrası Suriye'ye dönüşler hızlandı

Suriye'nin Rakka ve Deyrizor kentlerinde güvenliğin sağlanmasının ardından, Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan aralıksız sürüyor. Gaziantep'te giyim sektöründe çalışan Muhammed Ramazan Kurdiye, “Türkiye'de çok güzel yıllarım geçti. Türk arkadaşlarım oldu, insanlar çok iyiydi. Suriye'yi seviyorum ama Türkiye'yi daha çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 00:31 - Güncelleme:
''Türkiye'yi çok seviyoruz'' diyerek veda ettiler... Rakka ve Deyrizor sonrası Suriye'ye dönüşler hızlandı
ABONE OL

Rakka ve Deyrizor kentlerinde güvenliğin sağlanmasının ardından Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri, Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan sürüyor. Gece saatlerinde de devam eden dönüşlerde, sığınmacılar, çıkış işlemlerinin ardından yanlarına aldıkları eşyalarla ülkelerine geçiş yapıyor.

'TÜRKİYE'Yİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Gaziantep üzerinden gelerek Türkiye'de giyim sektöründe çalıştığını ifade eden Muhammed Ramazan Kurdiye, yıllarını Türkiye'de geçirdiğini söyledi. Türkiye'de güzel hatıralar biriktirdiğini ve birçok şehir gezdiğini dile getiren Kurdiye, Rakka'ya döneceğini ifade etti. "Türkiye'de çok güzel yıllarım geçti. Türk arkadaşlarım oldu. İnsanlar çok iyiydi. Şimdi Suriye'ye dönüp ülkemin farklı şehirlerini gezeceğim. Suriye'yi seviyorum ama Türkiye'yi daha çok seviyorum" diye konuştu.

Gönüllü dönüş yapan bir diğer sığınmacı Ahmet Bereket ise Deyrizor'a gideceğini belirterek, Türkiye'de geçirdiği yılların kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti. Bereket, Türkiye'de birçok şehri gezdiğini ve burada güzel hatıralar biriktirdiğini söyledi.

