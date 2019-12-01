İstanbul-Isparta seferini yaparken 30 Kasım 2007 saat 01.36’da esrarengiz bir şekilde düşen yolcu uçağının dosyası, pek çok soru yanıtlanmadan zaman aşımına uğradı.

İstanbul-Isparta seferini yapan World Focus’tan (Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş) kiraladığı yolcu uçağı, Süleyman Demirel Havalimanı’na inişe geçtiğinde sırada Keçiborlu Türbetepe’de düşmüş, kazada yedisi mürettebat 57 kişi yaşamını yitirmişti.

TÜRKİYE'Yİ ENERJİ DEVİ YAPACAK EKİP O UÇAKTAYDI

Kazada Türkiye’nin enerji devi olmasını sağlayacak toryumdan nükleer enerji projesinin mimarları, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engin Arık, araştırma görevlisi Özgen Berkol Doğan, yüksek lisans öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve araştırma görevlisi Mustafa Fidan’ın kazada hayatlarını kaybetti.

Uçağa son anda ailevi nedenlerden dolayı binmekten vazgeçen ve uçuşunu iki gün sonraya erteleyen bilim adamı Prof. Dr. Serkant Ali Çetin kazadan kurtulmuştu.

KAZAYLA İLGİLİ SES KAYDI FETÖ SORUŞTURMASINDAN ÇIKTI

2017'de Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ soruşturması iddianamesinde, çok çarpıcı bir ses kaydına yer verildi.

Koza şirketinin Isparta temsilcisi Muammer Görgeç'in telefonundan çıkan kayıtta uçak kazasıyla ilgili kritik bilgiler yer alıyordu.

İddianameye giren Muammer Görgeç’in cep telefonundaki ‘2014 01 17 085742’ nolu yaklaşık 5 dakika süren ses kaydına göre, Muammer Görgeç ile kimlikleri tespit edilemeyen iki erkek şahıs Isparta’daki uçak kazayla ilgili konuşuyor. Konuşmalarında kimliği belirsiz iki kişi şüpheli Muammer Görgeç’e “Uçağı İsrailliler düşürdü, ölen akademisyenler Toryum madeni üzerinde çalışıyordu, bu çalışmalarda görev alan 1 akademisyen uçakta yoktu, o akademisyeni bulup Toryum madeni bölgelerini tespit edelim” diyor.

''EKSİKLER VAR, YANLIŞLAR VAR''

Kazada yaşamını yitirenlerin avukatı, aynı kazada yeğenini kaybeden Şehnaz Yüzer, TRT Haber'e yaptığı açıklamalada şöyle konuştu:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü mesela Word Focus şirketini bu uçağı kazadan önce 11 kez kazadan sonra da 2 kez denetlemiş. Denetleme raporlarının tümünde pek çok bilgi var eksikler var yanlışlar var. Bu uçakların bakım tamirleri yapılamıyor diye. Öyle ki mesela uçuş eğitiminden sorumlu kişinin yeterlilik belgesi yok yeterli değil. Pilotların eğitimleri eksik müteveffa pilotların bu uçağı uçurmak için eğitimleri eksik."

ALBAYRAK: AYDINLATILAMADAN TARİHE GÖMÜLÜYOR

Kaza dosyasındaki bazı kurum ve kişiler için zaman aşımı süresi dolması ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, ''30 Kasım 2007’de Isparta’ya giden bir uçak düştü. Hâlâ anlaşılamayan bu zorlama kazada çok değerli bilim adamları öldü.'' dedi.

Aselsan mühendislerinin sır ölümlerine atıfta bulunan Albayrak, ''FETÖ’nün intihar diye yutturduğu Aselsan cinayetleri gibi çok karanlık olan bu “kaza” bugün zaman aşımı süresi dolduğu için aydınlatılamadan tarihe gömülüyor.'' ifadelerini kullandı.