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Türkiye'yi hedef almıştı! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tokat gibi belgeli yanıt

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine, Gazze'de işlediği savaş suçlarını kanıtlayan Anadolu Ajansı (AA) kareleriyle yanıt verdi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
Türkiye'yi hedef almıştı! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tokat gibi belgeli yanıt
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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı (Yisrael) Katz'a yanıtımız" ifadeleriyle AA'nın "Kanıt" kitabındaki görselleri paylaştı.

Paylaşımda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

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