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  • Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül şehadetinin 6. yılında dualarla anılıyor
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Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül şehadetinin 6. yılında dualarla anılıyor

Terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonucu Trabzon'un Maçka kırsalında şehit olan J.Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetlerinin 6'ncı yılında dualarla anılıyor.

11 Ağustos 2023 Cuma 09:14 - Güncelleme:
Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül şehadetinin 6. yılında dualarla anılıyor
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Şehit olmadan önce sosyal medyada "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren'in şehadetinin üzerinden 6 yıl geçti. Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül, evladının mezarı başında açıklamalarda bulundu. Gözyaşları içinde Eren'in acısını unutamadığını anlatan Bülbül, "Sizlere 6 yıl, bana 6 bin yıl oldu. O kadar büyük özlem. Ben ilk etapta 'Zaman geçtikçe acı biraz solar' dedim. Hayır, zaman uzadıkça acı daha çok büyüyor" dedi.

ZİYARETÇİ AKINI VAR

Şehit Eren Bülbül unutulmadı. Ankara'dan ailesiyle Trabzon'a gelen Sedat Kocaman, Eren'in kabrini ziyaret etti. Kocaman "Duygulanmamak elde değil. Her zaman onu saygı ile anıyoruz" dedi. Eren'in kabri Türkiye'ye gelen gurbetçilerin de ziyaret noktaları arasında.

6 yıl geçmesine rağmen yurt dışı ve Türkiye'nin dört bir yanından Eren'in kabrini ziyarete gelen vatandaşlar, annesine de başsağlığı diliyor.

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