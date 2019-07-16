27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7142
  • 6,421
  • 258.879
  • 98109.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü: Aydoğan Vatandaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden biri olan ve 'Fuat Avni' adlı Twitter hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen Aydoğan Vatandaş, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 'prenslerinden' biri olarak biliniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan soruşturma yürütülen Vatandaş'ın, bir dönem FETÖ'nün yasa dışı dinlemeleri sonucunda ulaştığı bilgileri ve uydurma içerikleri paylaştığı "Fuat Avni" isimli Twitter hesabının yöneticilerinden olduğu belirtiliyor.
 
Deniz Harp Okulundan 1995'te ayrıldıktan sonra 2001'de FETÖ'nün üniversitelerinden Fatih Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun Vatandaş, yine FETÖ bağlantılı Aksiyon dergisinde uzun yıllar görev yaptı.
 
Zaman gazetesinde de 2000-2004'te muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı görevlerinde bulunan Vatandaş, 2006'dan bu yana ABD'de yaşıyor.
 
ABD'de FETÖ'nün desteğiyle New York'taki New School'dan yüksek lisans ve Pensilvanya'daki Alvernia Üniversitesinden doktora dereceleri alan Vatandaş, FETÖ'nün "Today's Zaman" adlı İngilizce gazetesinde de çalıştı.
 
Vatandaş, Amerikan yayın kuruluşu Huffington Post'ta ve kendi kurduğu "Politurco.com" adlı internet sitesinden Türkiye karşıtı yazılar yazmayı sürdürüyor.
 
Komplo teorilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi karalayan birçok kitap da kaleme alan Vatandaş, sosyal medyadan örgüt propagandası yapmaya ve Türkiye'yi karalamaya devam ediyor.
 
FETÖ içinde "üst düzey yönetici" konumunda bulunduğu belirlenen Vatandaş, Gülen'in "prenslerinden" biri olarak biliniyor.
 
Gülen'in yabancı basına verdiği röportajların organizasyonlarına katkıda bulunan Vatandaş, ABD'deki akademisyen ve siyasetçilere de örgüt adına lobicilik yapıyor.

"FUAT AVNİ HESABININ YÖNETİCİSİ OLDUĞU" İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla birçok FETÖ yöneticisinin ismi geçmişti. İddianamede, Vatandaş'ın "Fuat Avni" hesabının yöneticisi olduğunun değerlendirildiği ifade edilmişti.
 
Sanık Oğuz Usluer'in, 15 Temmuz darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz'ün kaçışına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erdal Şen adına kayıtlı telefonla irtibatlı olduğu vurgulanan iddianamede, hem Usluer'in hem de eşinin ByLock kullanıcısı, "Fuat Avni" isimli Twitter hesabının kullanıcısı ve ABD'de ikamet eden Vatandaş'la irtibatlı olduğu da belirtilmişti.
 

İKİ AYRI BİLET ALARAK KAÇMIŞTI

Bakırköy Başsavcı Vekilliğine 2016'da getirilen Okan Özsoy'un tamamladığı iddianamede, Vatandaş'ın deşifre olduğunu anladığında kripto FETÖ istihbaratçılarının yardımıyla teknik takipten kaçırılarak ve iki ayrı uçak biletiyle yanıltma yapılarak Almanya üzerinden ABD'ye kaçtığı anlaşılmıştı.
 
"Fuat Avni" hesabını ilk kuran ve deşifre olan Said Sefa'dan sonra hesabı kullanan kişinin ABD'de yaşayan Vatandaş olduğunun öğrenilmesi üzerine, dönemin soruşturma savcısı Özsoy, terörist Vatandaş'ın bilgi sızdırılmadan yakalanması için hemen talimat vermişti.
 
İstihbarat Daire Başkanlığıyla yapılan teknik araştırma neticesinde, hesabın gerçekten de Aydoğan Vatandaş tarafından kullanıldığı, zaman zaman Türkiye'ye gelip giden Vatandaş'ın burada da hesabı kullandığı belirtilmişti.
 

AA EKİBİ VATANDAŞ'I NEW JERSEY'DE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

AA ekibi geçen yıl haziranda Vatandaş'ı New Jersey eyaletinde Clifton semtindeki FETÖ mensuplarının buluşma adreslerinden Ant kitabevi ve kafede (Ant Bookstore&Cafe), ardından da Hackensack semtindeki FETÖ örgütüne yakın isimlerce işletilen Kafe (Cafe) 46'da görüntülemişti.
 
AA muhabirinin, "FETÖ firarisi" olarak arandığını belirterek sorular sorması üzerine şok yaşayan Vatandaş, oturduğu masadan kalkarak elindeki çay bardağı ve çantasıyla hızla kaçmaya çalışmıştı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilişkisi ve "Fuat Avni" hesabının yöneticisi olup olmadığı yönündeki sorular üzerine telaşlanan Vatandaş, hızla kafenin iç bölümüne doğru geçmişti.
 
Soruları cevapsız bırakan ve kafeye girer girmez polis çağrılmasını isteyen Vatandaş'ın panik halindeki tavır ve hareketleri dikkat çekmişti.

Tu-160´lar o bölgede uçtu, 3 ülkenin savaş uçakları takibe aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü

Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü

HDP'li belediyeden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı

HDP'li belediyeden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı

Türkiye'de çok az rastlanıyor... Sivas'ta görüntülendi

Türkiye'de çok az rastlanıyor... Sivas'ta görüntülendi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

'Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri sahaya iniyor!'

'Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri sahaya iniyor!'

Şaşırtan olay! Komşusuna drone ile saldırdı görenler inanamadı

Şaşırtan olay! Komşusuna drone ile saldırdı görenler inanamadı

Gözdağı verdi: En fazla Güney Kıbrıs korksun

Gözdağı verdi: En fazla Güney Kıbrıs korksun

Seri katillerin kurbanlarından topladığı korkunç hatıralar!

Seri katillerin kurbanlarından topladığı korkunç hatıralar!
 

POPÜLER HABERLER

Tu-160´lar o bölgede uçtu, 3 ülkenin savaş uçakları takibe aldı

Tu-160´lar o bölgede uçtu, 3 ülkenin savaş uçakları takibe aldı

Çalışan anneye güzel haber: 4 destek birden

Çalışan anneye güzel haber: 4 destek birden

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden kareler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden kareler

Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı

Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA