Yunan basını, Atina'nın Türkiye'nin hoşuna gitmeyecek bir plan hazırlığında olduğunu belirtti. Ege Denizi'ne 7 adet yüzer radar platformu kurmaya hazırlandığı ifade edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis hafta başı Türkiye'ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanmıştı. Miçotakis, ilişkilerin olumlu havada sürmesi dileğinde bulunmuştu.

Ancak Yunan Basını, Atina'nın Türkiye'nin hoşuna gitmeyecek bir plan hazırlığında olduğunu belirtti. Ege Denizi'ne 7 adet yüzer radar platformu kurmaya hazırlandığı ifade edildi.

AB'DEN EGE ADIMI

Yunan basınından TA Nea Gazetesinin haberine göre, AB, "Avrupa Savunma Sanayi Kalkınma Programı" çerçevesinde, Ege Denizi'ndeki denetimini artırmak istiyor.

Bu yüzden Yunanistan'ın radar, kamera ve dronlarla donatılacak 7 adet "insansız yarı sabit deniz platformu" projesi üzerinde çalıştığını iddia etti.

Habere göre, adı belirtilmeyen bir Yunan firmasının patenti olan projeye, Yunan Savunma Bakanlığı tarafından sıcak bakıldığı ifade edildi.

2025 YILINDA DEVREYE GİRMESİ PLANLANIYOR

Gazete, her şeyin normal gelişmesi halinde ilk yüzer radar platformun 2025 yılı içinde devreye sokulacağını belirtti.

EGE'DEKİ PLATFORMUN SAYISI 7'E KADAR ÇIKARILABİLECEK

Yunan basını, yapılacak denemelerin olumlu neticeler vermesi durumunda da Ege'deki platform sayısının 7'e kadar çıkarılabileceği öne sürdü.

Haber göre yüzer platformlardaki radarın menzili 40 kilometre ayrıca radar direği yüksekliğinin de denizden 50 metre yüksek olacağı iddia edildi.

Yunan basının iddiasına göre, yüzer platformda toplanacak bilgilerin gerçek zamanda denizaltılara, gemilere, uydulara ve ilgili askeri dairelere aktarılabileceği vurgulandı.

TA Nea Gazetesi , Yunan kurmayların radarlı platformlar sayesinde, Yunanistan'ın Türkiye ile olan sınırlarını sürekli izlenebileceğini söylediklerini ifade etti.

Gazete, yüzer platformların, Meksika Körfezindeki petrol platformlarının küçük bir benzeri olacağını ve gelecekte helikopter pisti de barındırılabilecek şekilde genişletebileceğini iddia etti.

Projenin maliyetini ise AB, Yunanistan ve Rum yönetimi tarafından karşılanacağını yazdı.