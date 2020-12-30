Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde önemli detaylar ortaya çıktı

DHA 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:00 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:00

Maltepe'de yalnız yaşadığı apartman dairesinde katledilen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48) cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre olay yerinde, Kemal Ayyıldız'ın cinayeti daha önce planladığı ve hazırlık yaptığı şüphesi oluşturacak deliller elde edildi. Polisin olay yerinde bulduğu deliller arasında üzerinde kan izi de olduğu değerlendirilen kirli ve yırtık muayene eldivenleri ile 'kargaburun' adı verilen pense bulundu. Ayyıldız'ın üst aramasında uyuşturucu madde de ele geçirildi.

POLİSİ ELİNDEN YARALADI

Polis ekiplerinin olay yerine geldiğinde Kemal Ayyıldız'ın, eve girmeye çalışan güvenlik güçleri üzerine doğalgaz borusunu söküp ateşleyerek püskürttüğü öğrenildi.

Müdahale eden polis memurlarından birini de elinden bıçakla yaralayan katil zanlısının, ilk ifadesinde Aylin Sözer ile sevgili olduğunu söylediği öğrenildi. Sözer ile aralarında önce tartışma ve boğuşma yaşandığını ileri süren saldırganın, Sözer'i bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği de kaydedildi.

Kemal Ayyıldız "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme", "Uyuşturucu madde bulundurmak", Görevli polis memurunu yaralamak", "Görevli memurlara mukavemet etmek" ve "Mala zarar vermek" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.