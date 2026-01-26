İSTANBUL 18°C / 11°C
Güncel

Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayeti! 24 ekibi dehşet evini görüntüledi

Şişli'de çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın cesedinin, Ümraniye'de öldürüldükten sonra taksiyle taşındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. 24 ekibi de Khokimova'nın vahşice katledildiği evin içini görüntüledi. Evin kapısının açık olduğu ve her hangi bir mührün olmadığı aktarıldı.

IHA26 Ocak 2026 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın (37), Ümraniye'de öldürüldükten sonra cesedi taksiyle Şişli'ye taşınmıştı. Khokimova'nın cesedinin bavulla birlikte evin balkonundan çıkarılarak taksiye taşındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edilirken; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşıldı. Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nin (29) ise yardım ettiği belirlendi. Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi taksiyle Şişli'ye götürdükleri tespit edildi. Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Kesik baş cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Durdona Khokimova'nın Ümraniye'de yaşadığı evde öldürülmesinin ardından cesedinin bavula koyularak taksiye bindirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Khokimova'nın cesedinin bulunduğu bavulun balkon kısmından çıkarıldığı, ardından taşınarak taksiye koyulduğu görülüyor.

24 EKİBİ DEHŞET EVİNDE

24 TV ekibi Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin işlendiği eve girdi. Khokimova'nın vahşice katledildiği evi görüntüleyen 24 ekibi evin kapısının açık olduğu ve her hangi bir mührün olmadığı bilgisini verdi.

