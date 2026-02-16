İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki dehşet evinde yaşanan 2 cinayet Türkiye'nin gündemine otururken çöp konteynerında uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın ağabeyi ve dini nikahlı eşi ilk kez İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Özbekistan uyruklu D.A.U.T. (31) ile yardım ettiği belirlenen G.A.K. (29) yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak tutuklanırken D.A.U.T ifadesinde Khokimova ile ilgili ilişkisi olduğu iddiasında bulunmuştu.

2 çocuk annesi Khokimova'nın ağabeyi Eldor Djuraev ve Khokimova'nun dini nikahlı eşi 38 yaşındaki Erhan Dursun vahşi cinayete isyan ederken katil zanlısının iddialarını yalanladı. Aile, zanlıların en yüksek cezayı almasını istediklerini belirtti.

"DİNİ NİKAHI, SEVGİLİ OLUŞU HAFİFLETİCİ NEDEN OLMASI İÇİN SÖYLEDİĞİ BEYANLAR, ASLA ÖYLE DEĞİL"

38 yaşındaki Erhan Dursun, "Yardımlar zincirinden dolayı böyle bir şey başına geldi, kişinin dini nikahı, sevgili oluşu da tamamen kendisi için hafifletici neden olması için söylediği beyanlar, asla öyle bir şey yok. İçimdekileri de tam söyleyemiyorum. 1 yıldan fazladır hem kendisini hem ailesini hem de ayrılma aşamasındaki eşini tanıyordu zaten, burada annesi ve ablasının yardım teşvikiyle eşimin ayağına zaten bağ oldu. Vahşice katletti, eşime konuşmak için fırsat vermemiş. Arkadaşlarına, gezmeye gideceğim demişti, alt kat komşumla 1 saat sonra Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezine gitmek için sözleşmişler. Akşam saat 23.00-24.00 civarıydı, yatmaya hazırlanıyorduk, bir an kapı çaldı. Oğlum koşarak açtı, ben de çıktım, 5-6 tane polis geldi. Sonra karakola götürdüler, sorgu odasına aldılar, 1-2 saat sonra da katilleri geldi. Bana bu şekilde öldüğünü söylemediler, sadece öldü dediler. İlk önce çok kabullenemedim. Zanlıları sadece sorgu odasının camından ilk içeri girdiler, koridorda yürürken gördüm, elleri ceplerinde, gayet rahat yürüyorlardı" dedi.

"ALDATMA AMACI OLSA ZATEN ORAYA OĞLUMLA GİTMEZ"

Eşiyle zanlının ilişkisi olduğu iddialarını yalanlayan Dursun, "Eşim beni asla aldatmaz, yüzde 99 değil, yüzde 100 eminim ki beni aldatmaz çünkü aldatma amacı olsa zaten oraya oğlumla gitmez. Oğlum her şeyi konuşabilen, herkesle konuşabilen biri kesinlikle böyle bir şey olmaz. Annesine birinin temas etmesi bile oğlumu çok fazla rahatsız eder. Birisi ona mesaj attı ya mont ya da telefon için gitti, ikisinden biri o eve gitmesi için başka bir nedeni yok. Gittiği her yerden bana nerde olduğunu, hepsinin konumlarını, kimin yanında olduğunu söylerdi. Adalete güveniyorum, bu kadar vahşi bir cinayeti işlemiş birine en yüksek seviyede ceza verilmesini istiyoruz, İnşallah da öyle olacak. Eşimle ikili diyaloga kesinlikle girdiğini düşünmüyorum çünkü eşimin ses tonu yüksek, böyle bir kavgaya girse o mahalledeki insanlar çok rahat duyabilecek" şeklinde konuştu.

"YANINDAKİ KİŞİ, OĞLUMU ALIP TAKSİYE BİNDİRİYOR"

Sözlerini sürdüren Dursun, "Özbekistan'dan tanıştığını biliyorum, kız kardeşi 2 aya yakın da bizde kaldı. Öldüren kişinin ablası, bir kızı, 2 ay bizde kaldılar. Ailesinden 2 kişiyi tanıyoruz. Kişinin hanımı ve kız kardeşini, kendisinden hariç, eşimi tanımadan medyada yorum yapan insanlara çok şey söylemek istiyorum da zaten acımızı kabullenemedik, arkasında 2 çocuğu var. Eşim, etiyle, kemiğiyle kefilim asla onunla bir ilişkisi olamaz. Kendisinin 2 kızı, benim bir oğlum var. 2019'un ekim ayında tanıştık, bir arkadaşımın arkadaşıydı, yurt dışından gelmişti. 3-4 ay sonra da Esenler'de oturuyorduk, yanıma taşındı, ondan beri de beraberiz. Eşimin Özbekistan'da evli olduğu burada da birden fazla eşi olduğuyla bilgiler var. Özbekistan'da evli, 14 yıl önce eşinden ayrılmış, boşanamadı. Eşim olay yerine otobüsle gitmiş, eve yakın bir marketten oğlum bahsediyor önünde beklemişler. Annesi hemen geleceğini söylemiş. Aradan 5 dakika geçtikten sonra oğlum annesini arıyor, 14.45'te annesi cevap vermiyor. 15.17'de tekrar arıyor, cevap vermiyor, tekrar bir kere daha arama yapıyor, cevap vermiyor. Yanındaki kişi, oğlumu alıp taksiye bindiriyor. Taksici Aksaray metrosunun oraya getirmesini söylüyor, taksici orada indiriyor. Oğlum oradan eve yürüyerek geliyor. Muhtemelen oğlumu oyalamak için annesini tek içeri çağırdılar" dedi.

"KABULLENEMİYORUZ, EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ"

Ailecek büyük üzüntü içinde olduklarını, zanlıların en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyen Khokimova'nın ağabeyi Eldor Djuraev, "Olayı ailemden küçük kardeşimden ağlayarak öğrendim. Hemen Özbekistan'dan Türkiye'ye geldik. Ailecek bunu hala kabullenemiyoruz. Çok şoktayız ama en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Böyle bir vahşetler biz hiçbir zaman duymadık. Hala kalbimiz parçalanıyor, diyecek söz bulamıyoruz. 2 kız çocuğunu sonuna kadar kendim sahipleneceğim" dedi.