İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul Maltepe'de sahilde yürüyüş yapmak için evinin önünde eşini beklediği sırada kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde ilk olarak 2 müteahhit ve ardından işten çıkarıldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Polis şehir kameralarını da mercek altına alırken, kurulan ekip Erhan Karaal'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonrasında kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli olarak Yalova ve Kocaeli'de 20 adrese operasyon düzenlendi. 20. adrese düzenlenen operasyonda Karaal, Tuzla'da atıl haldeki bir depoda yerde elleri ve ayakları bağlı halde bulundu. Karaal'ın başında ise eli silahlı bir şüphelinin beklediği belirlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece, Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Kurtarılan Karaal'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, aç ve susuz bırakıldığı, ayrıca darbedildiği öğrenildi. Olay nedeniyle travma yaşayan Karaal'in sağlık kontrolü için tam teşekküllü hastaneye sevk edildiği belirtildi. Ayrıca Erhan Karaal'ın olayın yaşandığı gün öğle saatlerinde Silivri'de İBB davası kapsamında mahkemede bulunduğu da öğrenildi.

KARAAL'IN YAKIN ARKADAŞININ İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bilgi amaçlı ifadesine başvurduğu Karaal'ın yakın arkadaşının ilk ifadesi ortaya çıktı.

Arkadaşı ifadesinde, "Erhan üstündeki yöneticiler davalardan dolayı tutuklanınca yetki sahibi oldu. Yetkili olunca daha önceden yapılan ihalelerle ilgili sorunlar çıktığını belirtti. Geçtiğimiz haftalarda Yerebatan Sarnıcı'nın İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinden sonra önceki dönem ihale yoluyla çalıştıkları müteahhitlerin para nedeniyle anlaşmazlıklar yaşandığını öne sürdü. İddiaya göre müteahhitler 'Biz bu ihaleler için para ödedik, bizim işimiz' dediler. Erhan bu kişilerle Kültür A.Ş.'de bağlantılı olan bir kişiyi de işten çıkardı' dedi.

Şüphelilerin olaydan sonra Karaal'ın eşini arayıp "Sizde para vardır, bize para gönderin" diyerek fidye istedikleri de öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.