19 Ocak 2026 Pazartesi
Güncel

Türkiye'yi yasa boğan cinayet! Atlas'la ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlara ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

19 Ocak 2026 Pazartesi 12:22
Türkiye'yi yasa boğan cinayet! Atlas'la ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI 6'YA ÇIKTI

Çalışmalarda, bu tür paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Dün yakalanan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Böylece, gözaltı sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

OLAY

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

