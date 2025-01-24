Türkiye'yi yasa boğan facia: Kartalkaya'da hayatını kaybedenlere veda

İstanbul'da bir mağazada satış müdürü olarak çalışan Defne İnal (44) ile kızları Dila (9) ve Ela İnal (7) için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Defne İnal'ın tabutu çiçeklerle bezendi.

Defne İnal'ın eşi Burak İnal, annesi Gülin Güler ve babası Sermet Arkadaş ile aile yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törende, basın mensuplarına açıklama yapan Burak İnal, olay sırasında İstanbul'da bulunduğunu, televizyonu açtıktan sonra yangından haberi olduğunu söyledi.

İnal, eşine telefonla ulaşamayınca olay yerine gittiğini anlatarak, "Bütün hastaneleri gezdik, en son Adli Tıp Kurumu'na gittim. Oradaki memura 'Bakılacak bir yer daha var mı?' diye sordum. İçeri girmek istemediğimi, bir yer daha varsa söylemesini rica ettim. Beni yönlendirdi ama orada da yoklardı. Daha sonra aynı günün akşamı teşhis ettim." ifadelerini kullandı.

İhmal iddialarıyla ilgili avukatların gerekli girişimleri yapacağını kaydeden İnal, "Böyle bir şeyin olması kabul edilebilir değil. Devletimize güvenim sonsuz, gereken yapılacaktır." dedi.

Kızlarının yola çıkmadan önce çekilen son fotoğraflarını yakasında taşıyan İnal, son görüşmelerini ise şu sözlerle anlattı:

"Sen dünyanın en iyi babasısın.' demişti. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim. Bu, yola çıkmadan önceki fotoğraflarıydı. Her dakikamı dolu dolu geçirdim. Hep 'Bugün gitsem gözüm arkada kalmaz.' derdim ama onların gideceğini düşünmemiştim."

Anne ve 2 kızının cenazeleri öğle vakti kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.



TOKCAN AİLESİNDEN 4 KİŞİ ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Yangında yaşamını yitiren Atıl Enis Tokcan ile oğlu Atlas Kaan Tokcan, Can Tokcan ve oğlu Kemal Tokcan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeleri Bolu'dan Ankara'ya getirilen Atıl Enis Tokcan (43), oğlu ana sınıfı öğrencisi Atlas Kaan Tokcan (6), Can Tokcan (41) ile oğlu 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Tokcan (9) için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tokcan ailesi üyeleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Atıl Enis Tokcan'ın enerji depolama sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette satış direktörü olduğu, kardeşi Can Tokcan'ın aynı şirkette yönetici ortağı ve Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü öğrenildi.