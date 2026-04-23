Türkiye'yi yasa boğan saldırı! Hayatını kaybeden çocuklar 23 Nisan'da yalnız bırakılmadı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokuluna düzenlenen silahlı saldırıda evlatlarını kaybeden aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk geçiriyor.

23 Nisan 2026 Perşembe 15:17
Aileler, vatandaşlar ve öğrenci grupları, 23 Nisan kapsamında silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarına ziyarette bulundu.

Şeyh Adil Mezarlığı'nda gerçekleştirilen ziyarette, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik ve Belinay Nur Boyraz'ın kabirlerine Türk bayrakları, çiçek ve rüzgar gülleri bırakıldı, renkli balonlar asıldı ve dua edildi.

Öğrencilerin aileleri ve yakınları da taziyeleri kabul etti.

- "MİLLETİMİZ ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKTI"

Saldırıda hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik, AA muhabirine, 23 Nisan dolayısıyla çocuklarının mezarını ziyarete geldiklerini söyledi.

Bayram dolayısıyla vatandaşların mezarlığa yoğun ilgi göstermesinin kendilerini duygulandırdığını belirten Şişik, şunları kaydetti:

"Bugün 23 Nisan ve çocuklarımızın mezarını ziyarete geldik. Bayram dolayısıyla milletimizin buraya akın akın gelmesi bizi sevindirdi. Hakikaten çok saygın ve asil bir milletimiz var. Çocuklarımıza sahip çıktılar, bizi yalnız bırakmadılar."

Oğlunun hem sporcu kimliğiyle öne çıktığını hem de akademik açıdan başarılı bir öğrenci olduğunu ifade eden Şişik, "Tüm öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimizin ve çocuklarımızın ruhu şad olsun. Onlar cennetteler, cennet kuşları." ifadelerini kullandı.

Şişik, öğrencilerin yerinin okullar olduğunu vurgulayarak, "Eğitim cephesi çok önemli, kaybedilmemesi gerekiyor. Çocuklarımızı okullara gönderelim, okullarımızı boş bırakmayalım." şeklinde konuştu.

Ayser Çalık Ortaokuluna 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

