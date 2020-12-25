DHA 25 Aralık 2020 Cuma 14:45 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 14:45

Derince ilçesinde eski yıkılan İsmetpaşa Stadyumu alanına yapılacak Millet Bahçesi Temel Atma töreni ve "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğine Çevre ve Şehircilik Bakanrum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün katıldı.

Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek başlayan Bakan Murat Kurum, "Orhan Gazinin, Akçakoca'nın emaneti; doğudan batıya kültürün, sanatın, sanayinin lokomotif şehri Kocaeli'ni, 7'den 70'e tüm Kocaelili kardeşlerimi, Derinceli kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Sizlere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini iletiyorum.

Türkiye son 2.5 yıldır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle reform, icraat ve değişim temelli yeni bir döneme girmiştir. Bu dönemde ülkemiz, icraatlarını çok daha hızlı, etkin ve kararlı bir şekilde hayata geçirmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak; hayata geçirdiğimiz her yeni projede, en önemli yol haritamız Cumhurbaşkanımızın; yerel seçimler öncesi açıkladığı 11 maddelik şehircilik manifestosudur. Bu manifestodan hareketle; medeniyet değerlerimizi gün yüzüne çıkaran, yatay mimari anlayışını hâkim kılan, mahalle kültürümüzü yaşatan, yeşiliyle, sosyal alanlarıyla insanı ve doğayı merkeze alan yeni bir inşa ve ihya dönemine girdik.

Bu ihya ve inşa döneminde; 81 ilimizin her birini ziyaret ediyor, şehirlerimize kazandıracağımız yeni eserlerin temellerini atıyoruz. Açılış törenleriyle yeni projelerimizi, milletimizin, sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bütün dünyayı etkileyen salgının zor şartlarına rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Giresun'da, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de afetzede kardeşlerimizin yaralarını sardık. Vatandaşlarımızın güvenle, huzurla yaşayacakları yeni yuvalarının temellerini attık. 10 binlerce kardeşimizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Onların hayır dualarını aldık." dedi.

"GECE GÜNDÜZ HİZMET EDİYORUZ"

81 ilde gece gündüz hizmet ettiklerini söyleyen Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehirlerimizin altyapısını güçlendirmek için milyarlarca liralık yatırımı hayata geçirdik. Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında önemli projeler hayata geçiriyoruz.

2 gün önce dost ve kardeş ülke, evladı Fatihan Arnavutluk'ta, kardeşlerimize yapacağımız 522 konutun temellerini attık.

Fatih Sultan Mehmet Hanın ifadesiyle “hüner bir şehri imar ederek milletin kalbini kazanmaktırö düsturuyla hareket ediyoruz.

18 yıldır, hız kesmeden, yeni kazanımlarla, yeni hamlelerle, yeni projelerle; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; milletimizin gönlünü kazanmak için çalışıyoruz.

Bakanlık olarak; insan odaklı, sağlıklı, kimlikli şehirler için projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 81 ilimize, 83 milyon vatandaşımız için, merkez teşkilatımızla, taşra teşkilatımızla, tüm ekibimizle gece gündüz demeden hizmet ediyoruz.

İşte bugün de Kocaeli'ne, Derinceli kardeşlerimize hizmet etmeye geldik. Dualarını almaya geldik. Derince millet bahçemizin fidanlarını hep birlikte toprakla buluşturmaya geldik. Derince'ye kıymet katacak bu millet bahçemiz, şimdiden, Kocaelili, Derinceli kardeşlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize hayırlı uğurlu olsun."

"TÜRKİYE'Yİ YEŞİL AĞLARLA ÖRÜYORUZ"

Türkiye'yi yeşil ağlarla ördüklerini söyleyen Bakan Kurum, "Çocuklarımıza çok daha güzel yarınlar bırakmak için doğamızı, çevremizi koruyor, geleceğe taşıyoruz. Tüm çevre projelerimizi; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız, Türkiye'nin en prestijli çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi çatısı altında gerçekleştiriyoruz. Bugün hamdolsun, okullarımızdan hastanelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektörümüze kadar sıfır atık hareketi dalga dalga tüm ülkeye yayıldı.

Dün, Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması, Sıfır Atık'ın yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddeyi içeren kanun Gazi Meclisimizin Genel Kurulundan geçti. Ben bu vesileyle; çevre projelerimize çok büyük katkı sunacak ve ülkemizde bir ilk olacak Türkiye Çevre Ajansının kurulması için başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Tüm bu çalışmalarımızla bir taraftan şehirlerimizi, doğal alanlarımızı korurken, bir taraftan da ekolojik koridorlarımızla; millet bahçelerimizle şehirlerimizde yeşil alanlarımızı ve doğal korunan alanlarımızı artırıyor, 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Türkiye'sini yeşil ağlarla örüyoruz."

"BAYRAMLARIMIZIN ŞAHİDİ BU BAHÇELER OLACAK"

Millet bahçelerinin en güzel anlar ile bayramların şahidi olacağını ifade eden Kurum, "Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle başlattığımız; 81 ilimize 81 milyon m2 millet bahçesi ve ekolojik koridor projelerimiz hızla devam ediyor.

Ekolojik koridorlar projemiz kapsamında Ankara'dan; Karadeniz'de Kızılırmak Deltasına, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölüne kadar gidecek 4 ana ekolojik hat oluşturuyoruz. Şu anda; 78 ilimizde 50 milyon 217 bin m2 büyüklüğünde 278 millet bahçesi yapıyoruz. İstanbul'dan Diyarbakır'a, Konya'dan Trabzon'a, Erzurum'dan Antalya'ya 42 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine açtık. İnşallah tüm millet bahçelerimizi 2023 yılına kadar tamamlayıp, Cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha yeşil bir Türkiye'yi yavrularımıza armağan edeceğiz. Kocaeli'mizde de 2.5 milyon m2 büyüklüğünde 9 millet bahçesi yapıyoruz. Bugün; bizi bir araya getiren Derince millet bahçemizi 72 bin m2'lik bu alanda projelendirdik. Millet bahçemizi; sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan, İzmit Körfezinin en büyük gümrük kapısı olan Derince'nin merkezinde, stadın olduğu bu alanda yapıyoruz. Millet bahçemizde, bir taraftan işçi kardeşlerimiz öğle vakitlerinde burada dinlenecek, diğer taraftan Derince'nin yokuşlarından inen ailelerimiz bir araya gelerek keyifle vakit geçirecek. Bir yandan çocuklarımız göletin kıyısında, etkinlik alanlarında oynarken, arkadaşlarıyla birlikte bisikletlerini sürerken diğer yandan gençlerimiz spor alanlarında oyun oynayacak, çiçek kokularının, kuş seslerinin eşliğinde kitaplarını okuyacak. En güzel anlarımızın, bayramlarımızın şahidi bu bahçeler olacak" diye konuştu.

Daha sonra konuşmaların ardından Bakan Kurum ve protokol üyeleri millet bahçesinde dikilen fidana kürekle toprak atıp suladı. İsim kütüğüne kendi adının yazılı metal plaketi çaktı.