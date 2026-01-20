İSTANBUL 6°C / 1°C
Güncel

Türkiye–Yunanistan ilişkilerinde yeni adım: Siyasi Diyalogun 5. turu yapıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında Siyasi Diyalog toplantılarının beşinci turu, 20 Ocak 2026 tarihinde Atina'da gerçekleştirildi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı boyutları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Görüşmelere Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan adına ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlık etti.

IHA20 Ocak 2026 Salı 20:33 - Güncelleme:
Türkiye–Yunanistan ilişkilerinde yeni adım: Siyasi Diyalogun 5. turu yapıldı
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlıklarındaki heyetler arasında yapıldı. Kaynaklar, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında Bakan Yardımcısı düzeyinde yürütülen bir önceki Siyasi Diyalog toplantısının 12 Haziran 2025'te Ankara'da düzenlendiğini hatırlattı.

Toplantı kapsamında, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerine dair istişarelerde bulunulduğu, Haziran 2025'te Ankara'da yapılan son toplantıdan bu yana yaşanan gelişmelerin gözden geçirildiği belirtildi. Görüşmelerde ayrıca, önümüzdeki dönemde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına ilişkin hazırlıkların ele alındığı, ikili düzeyde ve uluslararası alanda iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki ortak taahhütlerin taraflarca teyit edildiği kaydedildi. Toplantıda bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde aldığı inisiyatif sonucunda 2010 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında YDİK mekanizmasının oluşturulmuştu. Altıncı YDİK toplantısının önümüzdeki dönemde Türkiye'de düzenlenmesinin öngörüldüğü bekleniyor.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi yazılı açıklamasında, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou'nun, 20 Ocak 2026 tarihinde Atina'da bir araya gelerek, 2023 yılında tesis edilen Siyasi Diyalog mekanizması çerçevesindeki ikili istişarelerin beşinci turunu gerçekleştirdiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bakan Yardımcıları, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini ele almış, Haziran 2025'te Ankara'da gerçekleştirilen son Siyasi Diyalog toplantısından bu yana yaşanan gelişmeleri gözden geçirmiş ve bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmelere dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuştur. Bakan Yardımcıları ayrıca, önümüzdeki dönemde Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin hazırlıkları da ele almıştır. Toplantı olumlu bir atmosferde gerçekleşmiş ve taraflar ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmiştir."

