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Türkkan ve Başarır için karar tarihi belli oldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık tezkerelerine ilişkin raporunu 31 Ocak Salı günü verecek.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Türkkan ve Başarır için karar tarihi belli oldu
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Hazırlık Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplandı.

CHP ve HDP'li komisyon üyelerinin katılmadığı toplantının ardından açıklama yapan Özkaya, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun beşinci Hazırlık Komisyonu olarak ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 17 sayfalık savunmasını okuduklarını söyleyen Özkaya, "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'size savunma vermiyorum' yazısını okuduk, videoları izledik. Komisyondaki görüşmelerimize devam ediyoruz. Lütfü Türkkan'ın küfrettiği kişiyle ilgili olarak şehit yakını mıdır, değil midir, hangi statüye sahip olduğunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sorma kararı aldık. Bir sonraki toplantımızı 31 Ocak Salı günü yapacağız ve bir eksiklik olmazsa o gün karar vereceğiz. Raporu da ondan sonra en kısa sürede hazırlarız." ifadelerini kullandı.

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