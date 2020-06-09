Türkkan'ın çiftliği! Tam 28 dönümü kaçak çıktı

09 Haziran 2020 Salı 08:28 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 08:28

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası Köseler Köyü’nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar geçtiğimiz günlerde Dilovası Belediyesi tarafından tespit edilmişti. Neziağa Et Entegre Besicilik Limited Şirketi ismiyle faaliyetini sürdüren çiftlikte yapılan incelemelerde kaçak yapılar belirlenmiş, İYİ Partili Türkkan’a 662 bin liralık cezai işlem uygulanmıştı. Kaçak çiftlik için bu kez Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü hareket geçti. Türkkan çiftliğinin bulunduğu Dilovası İlçesi Köseler Mahallesi 328 ada 1 numaralı, 328 ada 2 numaralı, 328 ada 3 numaralı, 0 ada 2244 numaralı, 0 ada 2243 numaralı, O ada 2243 numaralı, 0 ada 2081 numaralı parseller için Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereğince çalışma başlatıldı.

28 DÖNÜMÜ KAÇAK ÇIKTI

Nezirağa Et Entegre Besicilik LTD. ŞTİ.’ye 15.10.2008 tarihi 25366 sayılı yazıyla tarımsal amaçlı yapı izni verildiği öğrenildi. Yapı izni verilen alanların dışında herhangi bir alana kaçak yapı yapılıp yapılmadığının görülmesi için Türkkan çiftliğinin arazisinde yerinde denetleme yapıldı. Türkkan çiftliğinde izin verilen yapılar haricinde 2244, 2243, 2081, 328/2 ve 328/3 numaralı parsellerde mevcut yapının devamı yapıların yapıldığı ve arazinin toprak dolgu yapmak suretiyle tarımsal vasfının bozulduğu belirlendi. Bahse konu parsellere yasalarla belirlenen yapıların yanı sıra kaçak olarak ahır, konut ve benzer yapıların yapıldığı anlaşıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkkan çiftliğine verilen izinlerin haricinde 28 dönümlük bir alanın bozulduğu ve bu alanlara kaçak yapıların yapıldığı tespit edildi.

114 BİN LİRA PARA CEZASI

Usulsüz olarak yapılan kaçak yapılar ve bozulan alanlar için toplamda 114 bin 391 lira idari para cezası kesildi. Kaçak yapılar için uygulanan cezai işlemin yanı sıra Türkkan çiftliğine iş durdurma kararı da verildi. Kocaeli Tarım Müdürlüğü’nün sürecin takipçisi olduğu ve iş durdurma kararı uygulanarak Türkkan çiftliğinin kaçak olarak yürüttüğü faaliyetlerine son vereceği belirtildi.