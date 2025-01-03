Türkler 100 gemi ile geri dönüyor! Türkiye'nin gövde gösterisi korku saldı

Tatbikata ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerimizin harekâta hazırlık eğitimlerinin icrası, sevk ve idare etkinliğinin gözlenmesi, müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amacıyla 7-16 Ocak tarihleri arasında Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın yapılması planlanmaktadır. Tatbikatta; Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil toplam 87 suüstü gemisi, 7 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 31 uçak, 17 helikopter, 28 SİHA/İHA ile SAT ve SAS timleri dâhil 20 bin personel yer alacaktır. Söz konusu tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri ise 9 Ocak'ta Aksaz'da icra edilecektir" dedi.

TATBİKATIN ZAMANLAMASINA DİKKATİ ÇEKTİLER

Yunan basını, Türkiye'nin 7 Ocak'ta "Mavi Vatan" adı verilen deniz tatbikatı ile Ege ve Doğu Akdeniz'e yaklaşık 100 gemiden oluşan bir donanma konuşlandırmayı planladığını duyurdu.

Tatbikatın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması beklenen görüşmeden birkaç hafta önce gerçekleşeceğine dikkati çeken Yunan basını, söz konusu gelişmeyi manşetlerinden okurlarına duyurdu.

"EGE'Yİ İKİYE BÖLECEKLER"

Haberde, Türkiye'nin büyük tatbikat öncesinde NOTAM yayımladığı açıklanırken, bu süre zarfında 'arama ve kurtarma' ve 'çevre koruma' tatbikatları için beş alan belirlenerek Ege'nin ikiye bölüneceği vurgulandı.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin deniz kuvvetleri için askeri programını ilerlettiği, füze donanımlı muhriplerin, yerli denizaltıların ve TCG Anadolu'dan daha büyük bir uçak gemisinin inşasına başladığının altı çizildi.