20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkler atakta Rumlar panikte! Ve 'Fatih' başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Türkiye'nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti başlayacağı yönündeki açıklaması Rumların tepkisini çekti. Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 'Türkiye, tüm sondajları sona erdirsin' denildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin, bölgede yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen açıklamada, "Türkiye’nin Rumların egemenlik haklarını çiğnediği" savunuldu.
 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımlarıyla, "uluslararası hukuku ve AB hukukunu kışkırtıcı düzeyde küçümsediği" kaydedilen açıklamada, KKTC'nin TPAO'ya söz konusu araştırmalar için yetki verdiği argümanının hiçbir yasallığı bulunmadığı öne sürüldü.
 
Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, "Türkiyenin söz konusu eylemlerle Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs müzakerelerinin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığını" öne sürdü.

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Koca'dan 'şehir hastaneleri' açıklaması

Bakan Koca'dan 'şehir hastaneleri' açıklaması

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

İstanbul için tarihi gün

İstanbul için tarihi gün

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Cenaze anonsunu duyunca şok geçirdi! 'Kendimi yokladım, canlıyım'

Cenaze anonsunu duyunca şok geçirdi! 'Kendimi yokladım, canlıyım'

Çarptığı yaralıyı öylece bıraktı! Cümleleri büyük tepki çekti

Çarptığı yaralıyı öylece bıraktı! Cümleleri büyük tepki çekti

Genç mühendisin ABD’de sır ölümü

Genç mühendisin ABD’de sır ölümü

Suların yükseldi zarar yaklaşık 1 milyar euro

Suların yükseldi zarar yaklaşık 1 milyar euro
 

POPÜLER HABERLER

Suudi Arabistan’da iğrenç olay: İç çamaşırını sahneye fırlattı

Suudi Arabistan’da iğrenç olay: İç çamaşırını sahneye fırlattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA