Türkler atakta Rumlar panikte! Ve 'Fatih' başlıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Türkiye'nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti başlayacağı yönündeki açıklaması Rumların tepkisini çekti. Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 'Türkiye, tüm sondajları sona erdirsin' denildi.