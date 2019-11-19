''Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı''
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türklerin dünyaya Batı medyasının perspektifiyle aktarıldığını belirterek “Maalesef tarihin manipüle edilmeye çok müsait zamanlarını yaşıyoruz” dedi.
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Türkiye ile Kosova iş birliği kapsamında düzenlenen “Tarih ve Sosyal Bilgiler Çalışmaları Türkiye Buluşması” başlıklı etkinliğin açılışında konuşan Erdoğan “Türklerle ilgili, Anadolu insanıyla ilgili bilinen şeyler dünyaya hep Batı medyasının perspektifinden anlatılmış durumda” dedi ve şöyle devam etti:
DOĞRU TANITILMALI
“Eski Osmanlı coğrafyası üzerindeki ülkeleri ziyaret ettiğimizde Osmanlı ile ilgili bazı menfi görüşlere sahip insanlarla karşılaşmışızdır. Maalesef tarihin manipüle edilmeye çok müsait zamanları yaşıyoruz. Çünkü algıların çok daha önünde olduğu bir çağı yaşıyoruz. Batı’nın dünyaya sunduğu Türkiye ile ilgili yanlış algı YEE’nin yaptığı etkinliklerle tersine çevrilebilir. YEE’nin en büyük misyonu da kardeş halklarımızın Osmanlı’yı yeniden doğru tanımasını sağlamak. Bunun birinci yolu insanların Türkçe öğrenmesine katkıda bulunmak. Yani, Türkiye’nin kültürünü, insanlara en doğrusunu anlatmak.”
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